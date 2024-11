Additifs alimentaires en "E" : ce qui se cache derrière une liste d'ingrédients

LES ADDITIFS CONTROVERSÉS

Avant 2009, certains additifs alimentaires étaient déjà utilisés. Pourtant, « au moment de la création de la liste de l’Union européenne, toutes ces substances y ont été intégrées d’office, sans avoir fait l’objet au préalable des tests menés par l’EFSA », révèle Camilla Smeraldi. On estime qu'environ 320 additifs sont ainsi passés entre les mailles du filet.

L’organisation a été chargée de les réévaluer au plus vite, non sans difficultés. « Nous étions supposés finir la réévaluation à la fin de l’année 2020, mais nous sommes en retard. À ce jour, nous n’avons atteint que 80 % du programme », souligne la scientifique. Ce programme de réévaluation est en effet bien plus conséquent que prévu. Dans certains cas, la quantité de données est tellement imposante qu’il est difficile pour les scientifiques d’y voir clair. À l’époque, « les données ne présentaient aucun enjeu pour le consommateur, mais entre-temps, les standards de sécurité ont évolué », explique-t-elle.

Dans d’autres cas, c’est le contraire : il n’y a pas assez de données. Il est alors nécessaire pour les entreprises souhaitant les utiliser, de refaire tous les examens pour les compléter. Il est souvent arrivé que ces dernières « ne fournissent pas les résultats attendus. En conséquence, l’additif a tout simplement été retiré de la liste d'additifs autorisés », commente la chercheuse.

Cela a été le cas pour le stearyl tartrate (E 483), un additif parfois utilisé dans les produits laitiers fermentés aromatisés, certains desserts, le pain et les produits de boulangerie fine. En 2020, il a été retiré de la liste de l’Union européenne en raison du manque de données sur les effets à long terme.

En 2007, le colorant alimentaire RED 2G (E 128), utilisé dans certaines saucisses, viandes à burger et confiseries, a été interdit sur le territoire européen lorsque de nouvelles preuves scientifiques ont démontré sa toxicité. Il était métabolisé en aniline, un produit potentiellement cancérigène.

Les agents anti-agglomérants E556 (calcium aluminium silicate), E 558 (bentonite) et E 559 (aluminium silicate) ont aussi été retirés du marché en raison de leur teneur en aluminium, toxique à long terme. Ils étaient utilisés pour empêcher la formation de grumeaux dans les produits en poudre (sels, épices, et mélanges d’assaisonnements), dans le vin et les jus de fruits, les fromages fondus et même dans certaines préparations médicales en vente libre.

Plus récemment, en 2021, le dioxyde de titane, utilisé largement dans les cosmétiques et dans l’alimentation sous le nom de E 171 s’est révélé extrêmement dangereux pour la santé. Il peut engendrer une inflammation pulmonaire qui, dans certains cas, peut favoriser le développement de cancers. Certains secteurs comme ceux de la chimie, du bâtiment, de l’automobile, de la formulation des encres, peintures et vernis, de la pharmacie ou de l’alimentaire étaient les plus touchés.

DES ADDITIFS D'ORIGINE NATURELLE

Poussées par les politiques actuelles des États membres, les scientifiques de l’EFSA remarquent une tendance à l’inclusion de nouveaux additifs d'origine naturelle. « Des pigments sont extraits de fruits exotiques ou d’algues, certains nouveaux additifs viennent du riz, ou encore du café », illustre Camilla Smeraldi. La tendance est d’autant plus encouragée par l’apparition de petites entreprises spécialisées dans la production d’additifs d'origine naturelle.

Près de 400 substances sont aujourd’hui sur le marché. Cependant, « il est difficile de faire disparaître celles qui sont synthétisées à partir de rien », affirme Camilla Smeraldi. De plus, définir si un additif est 100 % sans danger est une tâche compliquée. « Ce n’est jamais noir ou blanc, il y a toujours des incertitudes, des absences de données. La science aussi évolue, de nouvelles données sont identifiées. Rien n’est immuable ».