Partager son lit avec son bébé : quels sont les risques ?

Il est difficile de démêler la contribution de chacun de ces facteurs de risque. Les chercheurs ne peuvent évidemment pas attribuer aléatoirement les cas de mort inattendue du nourrisson à des situations de sommeil potentiellement dangereuses. Ils doivent donc s’appuyer sur des études observationnelles et sur les enquêtes menées après les décès, dans lesquelles les informations sont parfois incomplètes et où plusieurs facteurs de risque s'additionnent.

Une étude publiée en 2024 dans la revue Pediatrics illustre bien cette difficulté. Parmi plus de 7 500 décès de nourrissons examinés, près de 60 % concernaient des bébés qui partageaient une surface de sommeil au moment de leur décès. Mais comme l’étude ne portait que sur des nourrissons décédés, ce chiffre ne permet pas de déterminer dans quelle mesure le partage du lit est plus risqué qu’un couchage séparé. Par ailleurs, au moins 76 % des décès étaient associés à plusieurs conditions de sommeil dangereuses. Les différents facteurs de risque se chevauchaient fréquemment, rendant difficile l’évaluation du rôle précis de chacun d’eux, y compris celui du partage du lit.

L'ALLAITEMENT COMPLEXIFIE LE DÉBAT

L’allaitement ajoute une dimension supplémentaire à la question. Il est associé à une diminution du risque de syndrome de mort inattendue du nourrisson, mais il rapproche également les mères et les bébés pendant la nuit.

Helen Ball, anthropologue à l’université de Durham, étudie depuis des décennies une distinction souvent absente du débat public : la différence entre le partage du lit en tant que pratique générale et les circonstances particulières qui peuvent le rendre plus dangereux.

Dans une étude menée en 2016 auprès de 870 mères anglaises ayant l’intention d’allaiter, Helen Ball et ses collègues ont suivi les pratiques d’allaitement et de partage du lit pendant les vingt-six semaines suivant la naissance. Parmi les 678 femmes dont les données étaient suffisamment complètes pour permettre une analyse, le partage fréquent du lit était associé à la poursuite de l’allaitement à six mois.

Toutefois, l’étude ne permettait pas d’établir un lien de causalité. Les mères qui partageaient régulièrement leur lit avec leur bébé manifestaient également, avant l’accouchement, une volonté plus forte d’allaiter. Le partage du lit peut donc aider certaines femmes à poursuivre l’allaitement, mais il est également possible que les mères déjà très déterminées à allaiter soient davantage enclines à faire dormir leur bébé dans leur lit. Cette relation complexe a conduit Helen Ball et d’autres chercheurs à défendre une approche centrée sur la réduction des risques : expliquer aux parents quelle est la recommandation la plus sûre, tout en leur indiquant clairement quelles situations rendent un partage d'un espace de sommeil plus dangereux.

L’anthropologue biologique James McKenna a abordé la question en étudiant simultanément l’allaitement et le sommeil infantile. Avec Lee Gettler, il a forgé le terme « breastsleeping », qui désigne une mère allaitante partageant son lit avec un nourrisson en l’absence d’autres facteurs de risque connus.

Dans une petite étude réalisée en laboratoire en 1997, les nourrissons allaités partageant le lit de leur mère tétaient plus fréquemment et plus longtemps pendant la nuit que ceux dormant séparément. Cette étude mesurait les comportements d’allaitement et non le risque de mortalité infantile. Elle a néanmoins mis en évidence à quel point l’alimentation, les éveils du nourrisson, la réactivité maternelle et le lieu de sommeil forment un ensemble biologique étroitement lié.

Une étude que j’ai menée avec Alyssa Crittenden et d’autres collègues montre également à quel point le sommeil partagé est courant chez les Hadzas. Parmi les 33 adultes étudiés, 30 ont déclaré dormir dans la même hutte et sur la même surface qu’au moins une autre personne. Seules trois femmes allaitaient, un effectif trop faible pour tirer des conclusions solides sur l’influence de l’allaitement sur leur sommeil. Dans l’ensemble du groupe, toutefois, le fait de dormir avec davantage de personnes était associé à un sommeil plus court et plus fragmenté. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle dormait avec son nourrisson, une mère a simplement répondu : « C’est mon enfant, ainsi je peux le protéger. »

Cela contribue peut-être à expliquer pourquoi le sommeil partagé avec les nourrissons persiste dans de nombreuses cultures. Mais cela n’efface pas les risques associés aux lits modernes. La question la plus délicate reste de savoir quels conseils les professionnels de santé doivent donner aux parents qui choisissent malgré tout cette pratique, alors que le niveau de risque varie considérablement selon l’enfant, le parent et l’environnement de sommeil.

LA RÉALITÉ DU COSLEEPING DANS LE MONDE

Les autorités de santé publique s’accordent globalement sur la solution la plus sûre : un couchage séparé, ferme et plat pour le nourrisson, placé dans la chambre des parents.

Ce qui diffère, c’est la manière dont elles préparent les familles à l’éventualité que le partage du lit se produise malgré tout. Contrairement à l’American Academy of Pediatrics, les recommandations du NICE et du NHS au Royaume-Uni adoptent davantage une logique de réduction des risques. Elles continuent d’affirmer que l’endroit le plus sûr pour un bébé est un berceau séparé dans la chambre des parents, mais elles fournissent aussi des conseils destinés à réduire les risques lorsque le partage du lit a lieu et précisent les situations dans lesquelles il doit être absolument évité.