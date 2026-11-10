Pourquoi le kéfir est-il si bon pour la santé intestinale ?

Cette boisson lactée fermentée découverte il y a des siècles à la suite d’un « accident » est de plus en plus populaire. Les scientifiques estiment que ses bienfaits pourraient bien être à la hauteur de sa réputation.

Le compte rendu de plus de vingt essais cliniques publié en mars 2026 dans la revue Healthcare conclut que la consommation de cette boisson riche en probiotiques apporterait quelques bénéfices significatifs au tube digestif et au système cardiovasculaire. La muqueuse buccale qui, comme les intestins, héberge des bonnes et des mauvaises bactéries est également concernée. Le compte-rendu stipule que le kéfir est « une boisson utile au lait fermenté, qui peut améliorer la santé humaine sur de nombreux niveaux. »

À cela s’ajoutent des études animales et in vitro qui révèlent une multiplication des colonies microbiennes du tube digestif après consommation de kéfir. Un autre compte rendu publié en février 2026 indique quant à lui d’autres bénéfices : une amélioration du cholestérol et de l’immunité, et une meilleure régulation de la glycémie.

« Le kéfir est une boisson incroyablement bonne pour la santé », commente Jenna Smith, diététicienne agréée à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign.

Ces preuves de bénéfices pour la santé expliquent en partie la hausse d’environ 1,4 milliard de dollars des ventes mondiales cette année, et la projection à plus de 1,7 milliard pour 2030 selon le cabinet Grand View Research. D’après Circana, cabinet basé à Chicago, les ventes de kéfir ont augmenté de 28 % en 2025 aux États-Unis, atteignant 253 millions de dollars.

Toutefois, contrairement à ce que certains affirment en ligne, le kéfir n’est pas non plus un remède miracle. Les deux comptes rendus d’étude précisent que des essais qualitatifs supplémentaires seront nécessaires pour bien saisir tous les potentiels et limites de la boisson.

Le kéfir serait né il y a plusieurs siècles au cœur du Caucase, quelque part entre les actuelles Turquie, Géorgie et Russie. Certaines légendes affirment qu’il serait le fruit d’un accident : les bergers transportant du lait dans des sacs de cuir en plein été auraient entraîné une fermentation imprévue entre le liquide et les enzymes naturelles du cuir. Le phénomène produisit des « grains de kéfir » qui furent utilisés pour reproduire le breuvage.

D’autres légendes sont plus romancées : le Raw Milk Institute rapporte l’histoire d’une espionne russe envoyée parmi les peuples autochtones du Caucase au 20e siècle afin de se procurer ces grains de kéfir bien gardés. Un prince local tomba amoureux de l’espionne, et les grains qu’il lui offrit devinrent rapidement une denrée commune en Russie.

Peu importent ses origines ou la façon dont il s’est fait connaître, la popularité du kéfir moderne provient de son cocktail de bactéries et de levures : environ cinquante espèces pour un verre de kéfir, soit la quantité contenue dans plus de cinq yaourts. Les souches bactériologiques étudiées, notamment des lactobacilles (Lactobacillus), des bifidus (Bifidobactérium) et diverses bactéries acétiques (Acetobacter), colonisent apparemment pour un temps le tractus intestinal.

« En règle générale, plus notre microbiome est divers, meilleure est notre santé, explique Lioudmila Karnatovskaia, intensiviste à la Mayo Clinic. »

Le large éventail microbien du kéfir équivaut à celui du kombucha, une autre célèbre boisson fermentée, et est nettement supérieur à ceux d’aliments fermentés tels que le kimchi ou la choucroute. À base de lait, le kéfir contient également du calcium, de la vitamine D et des protéines, comme l’explique Jenna Smith.

Malgré tout, l’installation des bactéries dans l’intestin dépend à la fois de la santé de l’individu et du produit consommé. Après séquençage de l’ARN de cinq kéfirs disponibles dans le commerce, des chercheurs de l’Université de l’Illinois ont réalisé que certaines espèces bactériennes citées sur les étiquettes manquaient à l’appel. Mauvais étiquetage intentionnel ? Jenna Smith, qui n’a pas participé à l’enquête de son université, indique qu’il s’agirait plus probablement d’une preuve de la dégradation rapide des colonies.

Plusieurs essais cliniques à petite échelle mentionnés dans le compte rendu de Healthcare révèlent le potentiel du kéfir sur certains états de santé, notamment la stéatose hépatique, le syndrome métabolique ou la maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Une poignée de marqueurs de la maladie ont été réduits, mais pas tous.

Lioudmila Karnatovskaia s’intéresse à l’effet du kéfir sur ses patients en soins intensifs, qui reçoivent tous de fortes doses d’antibiotiques altérant leur santé intestinale. « Durant les six premières heures de l’apparition d’une maladie grave, la diversité microbienne chute de façon spectaculaire alors que les souches pathogènes se multiplient, explique-t-elle. »

Lors d’une étude préliminaire, elle et ses collègues ont donné quotidiennement du kéfir à cinquante-quatre patients en soins intensifs. Les quantités étaient variables, allant d’environ 6 cL à près de 25 cL, parfois administrées par sonde si les patients étaient trop faibles pour boire. L’analyse des selles a ensuite révélé la présence de plusieurs bactéries spécifiques au kéfir, preuve d’une colonisation des intestins.

« Pour une guérison holistique [à la suite d’un séjour en soins intensifs], il est important que le tube digestif ainsi que le corps en général guérissent » explique Jaeyun Sung, expert en science des données à la Mayo Clinic ayant participé à l’étude. Celle-ci a également démontré une amélioration générale de la santé intestinale chez les patients, grâce à l’utilisation d’un indice de bien-être du microbiome intestinal créé par Jaeyun Sung et certains de ses confrères de la clinique. L’équipe est à la recherche de fonds pour mener une étude plus vaste et sur le long terme.

Si à une époque le kéfir était une boisson de niche dans les magasins bio, il est à présent disponible dans de nombreux supermarchés, au même rayon que les yaourts. Il peut être acheté nature, et plus acide, ou aromatisé. « Les souches bactériennes sont les mêmes partout » assure Lioudmila Karnatovskaia. Il vaut pourtant mieux éviter la consommation de produits aromatisés trop sucrés.

Le kéfir peut également être fait maison : il suffit de se procurer des grains de kéfir traditionnels (disponibles en ligne) et de les combiner avec du lait, puis de laisser le mélange fermenter pendant environ une journée à température ambiante.

La quantité de bactéries diminuant avec le temps, Jenna Smith recommande de boire la boisson lactée dans les jours qui suivent l’ouverture. Bien qu’il n’y ait pas de recommandation de consommation officielle, la diététicienne conseille de boire du kéfir ou de consommer des aliments fermentés une fois par semaine, et de façon quotidienne si l’on est en phase de guérison d’une maladie.

Une telle pratique est cruciale pendant l’automne et l’hiver, où la circulation d’affections virales et bactériennes peut affecter les intestins. « Il faut tout de suite reconstruire le microbiome intestinal, insiste-t-elle. Et je pense que le kéfir est très bon pour cela. »