Santé : comment purifier l'air de votre logement

Quand l'hiver s'étire et que les températures tardent à remonter, nous sommes nombreux à passer plus de temps à l'intérieur pour échapper au froid. Néanmoins, la pollution de l'air intérieur peut s'avérer plus dangereuse pendant l'hiver lorsque nous faisons un feu dans nos cheminées et allumons des bougies ou faisons mijoter des plats chauds sur une gazinière.

Le fait de faire brûler quoi que ce soit à l'intérieur libère des gaz, des composés organiques volatils et des particules fines qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et sont liées à des maladies respiratoires. Certains produits de nettoyage, d'hygiène et de beauté peuvent aussi libérer des produits chimiques liés à des troubles du développement chez l'enfant.

Nous avons échangé avec Jonathan Levy, un scientifique spécialisé en santé environnementale à l'université de Boston (BU), et Gabriel Bekö, ingénieur en environnement à l'université technique du Danemark (DTU), qui nous ont expliqué comment ils gardent leur logement à la fois chaleureux et sain.

Nous sommes nombreux à penser que la pollution concerne uniquement les espaces extérieurs. Devrions-nous également être inquiets quant à la qualité de l'air dans notre logement ?

Gabriel Bekö : L'Organisation mondiale de la Santé estime que la pollution de l'air intérieur peut être deux à cinq fois plus importante que [la pollution de l'air] extérieur.

De nombreux produits chimiques à l'intérieur de nos logements proviennent de produits de grande consommation. Bon nombre d'entre eux proviennent de produits d'hygiène et de beauté mais il existe d'autres sources telles que la combustion si vous avez des brûleurs à gaz ou des bougies par exemple. La cuisson des aliments libère aussi des produits chimiques et des particules.

Jonathan Levy : Quand on pense aux polluants intérieurs, on pense souvent aux particules provenant de la combustion de différents combustibles présents chez nous. Ces particules peuvent être libérées par la cuisson d'aliments, la fumée de cigarette, les bougies et plus globalement par tout ce que vous faites qui nécessite d'allumer une flamme ou de brûler quelque chose. Les particules sont connues pour avoir de nombreux effets sur la santé, notamment des maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Un autre polluant intérieur auquel on pense souvent est le dioxyde d'azote qui provient des gaz combustibles. Les gazinières sont des sources majeures de dioxyde d’azote à l'intérieur des logements.

Avez-vous changé vos habitudes depuis que vous avez commencé à étudier le sujet ?

Jonathan Levy : J'essaie de faire attention quand je cuis des aliments. Il y a des choses que la plupart des gens font intuitivement : si vous cuisinez un aliment qui produit beaucoup de fumée, ouvrez des fenêtres même s'il fait froid dehors pour aérer le plus vite possible. Il est possible d'améliorer la qualité de l'air intérieur grâce à un purificateur d'air portable ou à un bon filtre à air dans votre système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) si vous en avez un chez vous.

Il y a trois choses qui peuvent nuire à la qualité de l'air intérieur quand vous faites brûler quelque chose : la quantité de matière brûlée et la durée pendant laquelle elle se consume, la ventilation, ainsi que la taille de votre logement. Plus votre logement est grand, plus les produits chimiques sont dilués dans l'air, les effets de toute source de pollution intérieure sont donc amplifiés dans les maisons et appartements plus petits.

[Chez nous], on a pris toutes ces mesures. Il est impossible de réduire la pollution à zéro mais on essaie de mettre en place des choses qui réduisent notre exposition.

Gabriel Bekö : J'essaie d'éviter d'être exposé à des produits chimiques. J'allume bien sûr la hotte aspirante quand je cuis un aliment mais je ne suis pas très préoccupé par les particules libérées par la cuisson. J'ouvre les fenêtres de ma salle de bain après chaque douche pour empêcher le développement de moisissures.

Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les perturbateurs endocriniens. Quand mes enfants étaient petits, j'essayais d'éviter les parfums. Mes produits d'hygiène et de beauté sont inodores ou sans parfum et ma lessive est également sans parfum.

Y a-t-il des produits ou habitudes que vous évitez absolument ?

Gabriel Bekö : S'il est clairement indiqué qu'un produit ne contient pas de phtalates ou de bisphénol A (BPA), je vais l'acheter. Même si je ne suis pas sûr des effets à long terme sur la santé, j'achète toujours des produits sans parfum.

J'essaie également de ne pas trop allumer de bougies. Au Danemark, les gens allument beaucoup de bougies chaque soir pendant des heures. Nous avons mené une étude ici pendant l'hiver qui a démontré que la concentration de particules restait élevée pendant des heures après avoir éteint une bougie.

C'est une bonne chose d'ouvrir une fenêtre après avoir éteint des bougies car les particules de combustion contiennent des substances cancérogènes. Je ne dis pas que vous tomberez malade si vous allumez des bougies, mais pourquoi ne pas éviter de le faire quand on sait que certaines de ces substances sont néfastes pour vous ?

Jonathan Levy : Nous n'avons pas tous le même mode de vie. La question est la suivante : qu’est-ce que vous devez faire, et qu’est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont les choses que vous pourriez ne plus faire sans que cela ne vous coûte ? Si vous n’avez pas besoin de brûler de l’encens dans un espace intérieur, vous pouvez vous en passer. Mais si c’est important pour votre mode de vie ou vos traditions, faites-le pendant une durée limitée et assurez-vous d’avoir une bonne ventilation ainsi qu’un système de filtration en bon état.

Quels changements raisonnables nos lecteurs pourraient-ils mettre en place chez eux ?

Gabriel Bekö : La mesure la plus importante, mais encore insuffisamment appliquée, c'est l’aération. Ouvrir régulièrement les fenêtres plusieurs fois par jour entre cinq et dix minutes, même pendant l'hiver, est bénéfique. Cela peut provoquer des courants d’air mais c'est un équilibre entre confort et santé.

Les filtres doivent régulièrement être changés et entretenus, et les conduits et systèmes de ventilation doivent également être correctement entretenus pour éviter l'accumulation de pollution.

Le nettoyage est aussi une bonne chose. Dépoussiérer permet également d’éliminer les particules et résidus chimiques accumulés. Nettoyer les surfaces, les sols, les murs et les fenêtres enlèvera donc les produits chimiques qui s'y trouvent.

Jonathan Levy : Ne pas avoir de source de pollution intérieure est le meilleur moyen d'éliminer cette pollution mais ce n'est pas toujours réaliste, nous cuisinons tous. Certaines personnes aiment allumer des bougies, vous ne pouvez pas éliminer toutes les sources de pollution.

Si vous avez des sources de pollution intérieure chez vous, le plus important c'est la ventilation et la filtration. Si vous faites cuire quelque chose, allumez un ventilateur d'extraction qui évacue l'air de la pièce vers l'extérieur. Si vous n'en avez pas, ouvrez vos fenêtres.