Il existe un lien curieux entre la maladie d'Alzheimer et le cancer

UN LIEN ENTRE LE CANCER ET UN RISQUE PLUS FAIBLE D'ALZHEIMER

Cela fait longtemps que l'on étudie le lien entre le cancer et un risque plus faible de développer la maladie d'Alzheimer.

Une étude publiée en 2012 a démontré que les personnes qui avaient survécu à un cancer ont un risque considérablement plus faible de développer la maladie d'Alzheimer, alors que les patients atteints d'Alzheimer ont 25 % de risques de moins d'être touchés par un cancer. Une autre étude publiée en 2024 a observé plus de trois millions de personnes et démontré que celles ayant survécu à un cancer ont 25 % de risques de moins de développer une forme de démence. Une troisième étude publiée en 2025 a constaté que le gène APOE, un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, entraîne également une diminution des risques de cancer.

L'une des premières théories pour expliquer ce phénomène concerne le traitement du cancer qui aiderait à empêcher le développement de la maladie d'Alzheimer. Cette théorie est soutenue par de nombreuses études qui montrent que l'évolution de la maladie d'Alzheimer est liée aux changements de l'activité du système immunitaire.

« Vous administrez une chimiothérapie pour tuer une cellule cancereuse mais l'activité de votre système immunitaire est aussi réduite pendant un certain temps ». On pensait que cela réduisait la progression de la maladie d'Alzheimer, a déclaré Paul Schulz, neurologue à l'Université du Texas Health Science Center à Houston (UTHealth).

Cependant, cette nouvelle étude va dans le sens d'une autre théorie, selon laquelle ce lien relèverait plus de la superposition biologique entre le cancer et la maladie d'Alzheimer, et la façon dont ces maux interagissent avec le système immunitaire.

LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Pendant des années, les chercheurs qui consacraient leur carrière à la maladie d'Alzheimer se sont focalisés essentiellement sur les plaques amyloïdes caractéristiques puisqu'ils étaient convaincus qu'elles étaient la cause principale de la maladie. Cependant, comme le démontrent plusieurs études, ces plaques ne sont pas forcément dangereuses en tant que telles, c'est plutôt la réponse du système immunitaire qui endommage les neurones.

« Certaines personnes développent Alzheimer pendant leur cinquantaine et d'autres quand elles sont nonagénaires. D'autres encore meurent avec plus de [plaques] amyloïdes que les deux catégories précédentes sans jamais avoir développé la maladie, », relève Paul Schulz. « L'hypothèse est que la présence de protéines amyloïdes et protéines Tau dans le cerveau ne cause pas de manière directe des dommages neuronaux. Elle les cause lorsque votre système immunitaire y réagit. »

Par conséquent, les chercheurs et cliniciens commencent à voir la maladie d'Alzheimer comme une « maladie de dérèglement de l'immunité cérébrale », relate Jordan Weiss.

Le cancer est également lié à des changements dans le système immunitaire puisqu'une partie du travail de ce dernier est de scanner le corps à la recherche de cellules qui se divisent trop rapidement et ensuite de se débarrasser des cellules potentiellement dangereuses. Si le système immunitaire devient moins actif, il peut perdre sa capacité à identifier et à se débarrasser de ces cellules dangereuses, menant à la croissance d'une tumeur.

« De nombreuses perturbations du système immunitaire sont importantes pour le cancer et la maladie d'Alzheimer, et il est logique qu’il y ait des interactions entre les deux à ce niveau-là.», affirme Paul Schulz.