Infertilité : les hommes aussi ont besoin d’être accompagnés

Une étude montre qu’une communication empathique de la part des médecins, même par le biais d’un simple coup de téléphone, peut réduire l’anxiété et la détresse chez le patient. Mais la plupart des étudiants en médecine ne sont traditionnellement pas formés à avoir ces conversations avec leurs patients.

Alice Domar, en revanche, a enseigné ces compétences au cours de la décennie qui vient de passer. Plus récemment, elle a créé une série de vidéos pour enseigner aux 135 médecins de son entreprise comment parler aux patients de sujets sensibles tels que l’infertilité. Son objectif était de montrer à des médecins susceptibles d’être pressés par le temps qu’ils pouvaient avoir un impact considérable sur le bien-être des patients même lors de courtes visites ou d’appels téléphoniques en reconnaissant leurs émotions et en leur apportant un soutien adapté.

Dans une vidéo, Christopher Montville, médecin spécialiste de la fertilité, montre comment appeler un patient pour lui annoncer que son spermogramme révèle une absence de spermatozoïdes. « Je dis toujours : “Je sais que c’est un choc pour vous, mais ce n’est que le début du processus. Prenons rendez-vous avec un spécialiste.” », raconte celui qui est directeur médical de l’Institut de fertilité du Tennessee, à Franklin, dans l’État du même nom. « Mon but est d’empêcher son anxiété de prendre le dessus et de décomposer le processus en plusieurs étapes plus petites. Je pense que, trop souvent, les médecins se concentrent sur les nombres sur une feuille et non sur l’effet que cela est susceptible d’avoir sur l’ensemble de son rôle dans la grossesse. Bon nombre de ces hommes prennent cela à cœur du point de leur virilité. »

Cette idée de virilité, et le stigmate entourant l’expression d’émotions vulnérables, sont des facteurs qui empêchent potentiellement les hommes de rechercher un soutien psychologique auprès d’amis ou de professionnels, comme l’explique Brennan Peterson, professeur de thérapie conjugale et familiale à l’Université Chapman, à Orange, en Californie.

En janvier 2025, Brennan Peterson a publié une étude mettant en évidence un lien entre un niveau plus élevé de stigmatisation personnelle liée à l’infertilité et des symptômes dépressifs à la fois chez les hommes et chez les femmes. « Si c’est d’origine masculine, cela peut mettre un poids sur les épaules de l’homme au sein du couple, qui éprouve souvent beaucoup de culpabilité, un sentiment de responsabilité et une impression d’avoir échoué, décrit-il. J’entends des hommes dire : “Je ne peux pas apporter une chose qu’elle désire vraiment” ou “Je ne peux pas l’aider à avoir un enfant. Peut-être qu’elle serait mieux avec un autre partenaire.” »

L’étude de Brennan Peterson a montré qu’une plus grande ouverture aux autres était associée à une moindre apparition des symptômes dépressifs. « Il est vraiment important pour les hommes qu’ils soient capables d’en parler, mais souvent, ils ne le font pas », explique-t-il.

La thérapie peut être envisagée lors d’un traitement pour la fertilité, mais cela peut souvent s’avérer intimidant pour les hommes. Pour combattre cela, Elizabeth Grill, directrice des services psychologiques du Centre de médecine reproductive de Weill Cornell, à New York, change de terminologie et appelle cela des « sessions psycho-éducatives » et suggère à ses patientes de venir avec leurs partenaires. « Je dis souvent [aux hommes]: “Si cela vous aide, revenez, ne serait-ce que pour une session. Cela n’a pas à être une thérapie hebdomadaire.” », dit-elle.

Elizabeth Grill souligne que les hommes manquent généralement des réseaux étendus et des liens d’amitié étroits et ouverts qu’ont les femmes, ce qui entraîne davantage d’isolation. « Mon travail est en partie de contribuer à créer des espaces où les hommes peuvent réellement faire leur deuil, exprimer leurs craintes et leurs espoirs et obtenir le soutien dont ils ont besoin, explique-t-elle. Ils ne sont pas habitués à parler des problèmes émotionnels de ce type avec leurs proches. Je pense que l’une des interventions les plus efficaces que nous puissions proposer consiste tout simplement à normaliser ces échanges. »

Cependant, le manque de services de santé mentale ouverts dans les centres de fertilité est un obstacle encore plus grand lorsqu’il s’agit d’aider les hommes à s’ouvrir sur ce qu’ils ressentent. Une analyse réalisée en 2022 portant sur plus de 450 sites Internet de cliniques de la fertilité aux États-Unis et au Royaume-Uni a montré que seuls 12 % proposaient des programmes de santé mentale intégrés, notamment des consultations psychologiques sur place.

Après avoir vécu l’isolement lié à l’infertilité et avoir constaté le manque de soutien psychologique proposé aux hommes comme aux femmes, Doug Brown a lancé Uniquely Knitted, association à but non lucratif, avec son épouse Jesse, en 2019. L’organisation propose des « groupes de paroles » virtuels pendant six semaines pour soutenir les personnes souffrant d’infertilité. Les hommes représentent 20 % environ des cinquante à cent groupes que le couple met sur pied chaque année. « Nous ne les considérons pas comme des accompagnateurs de leur partenaire féminine, indique-t-il. Nous leur demandons de raconter leur propre histoire. »

Dans ces séances, les hommes sont invités à parler de moments typiques de la vie de père auxquels ils ont rêvé, comme le fait de ramener un bébé de l’hôpital, d’installer un siège rehausseur dans la voiture ou d’acheter un ballon de football. « Ces sujets font souvent fondre les hommes en larmes car ils ne se sont jamais vraiment autorisés à dire : “J’avais vraiment prévu d’acheter le body des Lakers de Los Angeles dont j'ai toujours rêvé” », observe Doug Brown.

En dépit des petites avancées réalisées au fil des années, il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins émotionnels des hommes confrontés à l’infertilité. Brennan Peterson encourage les médecins à se souvenir qu’ils peuvent avoir une influence considérable en faisant en sorte d’inclure les hommes dans les conversations au sein des cliniques. « Les hommes continuent d’être poussés vers la périphérie, dans une certaine mesure, car les traitements se concentrent davantage sur les corps des femmes, même lorsque l’infertilité est d’origine masculine », explique-t-il.

Plus important encore, Brennan Peterson conseille aux médecins d’inviter les hommes à s’inscrire dans le processus en leur donnant davantage d’informations sur ce à quoi il faut s’attendre durant un traitement pour la fertilité et sur la manière dont ils peuvent s’y impliquer.

« Si les professionnels de santé pouvaient faire cela avec les hommes, cela créerait un environnement plus bienveillant où ils sentiraient qu’ils peuvent soutenir leurs partenaires et recevoir du soutien en retour. »