Stéroïdes : de plus en plus répandus, et de plus en plus dangereux

Pour les jeunes hommes avides de prise de masse musculaire, il est aussi facile de trouver une gamme de PED et d’apprendre à s’en servir pour en maximiser les effets que de faire défiler leur écran sur leur application favorite. Des infopublicités pour des anabolisants (« J’aime les stéroïdes, j’en prendrai probablement toute ma vie ») côtoient des vidéos qui ressemblent davantage à des publicités pour des avocats spécialisés dans les dommages corporels (« Le Tren est-il en train de faire de vous un psychopathe paranoïaque ? ») et laissent ceux qui les voient se débrouiller pour donner un sens à cette contradiction.

IL N’Y A PAS QUE LES STÉROÏDES, IL Y A AUSSI LA POLYPHARMACIE

Il existe plusieurs substances licites et illicites sur le marché, qui vont de la testostérone sur ordonnance aux stéroïdes anabolisants illégaux en passant par les médicaments légaux conçus pour soigner les animaux et utilisés hors indication. En conséquence, il arrive souvent que de jeunes hommes cherchant à se muscler se retrouvent en situation de polypharmacie et prennent plusieurs molécules à la fois pour compenser des effets secondaires tout en maximisant leurs résultats. Les spécialistes s’inquiètent de ce que ce recours accru aux stéroïdes, en plus d’autres composés, puisse générer des effets indésirables à plus long terme.

Selon Katinka van de Ven, l’une des principales consultantes de 360Edge, cabinet de conseil australien spécialisé dans l’alcool et les drogues, et chercheuse invitée à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, la testostérone et d’autres anabolisants traditionnels, comme la nandrolone et le stanozolol, sont encore les substances les plus populaires pour les utilisateurs. La chercheuse est co-autrice de recherches sur les stéroïdes anabolisants, notamment d’études concernant les troubles liés à l’utilisation de stéroïdes chez les pratiquants masculins de la musculation et sur la stigmatisation par les médias des stéroïdes et de ceux qui en prennent.

Selon elle, l’utilisation de plusieurs stéroïdes ou de stéroïdes conjugués à d’autres composés est désormais monnaie courante. Parmi les compléments courants pour améliorer la performance figurent l’HGH, qui favorise la croissance musculaire et la perte de graisses (en France, l’HGH est disponible uniquement sur prescription) ; le tamixofène et l’anastrozole, des molécules prescrites dans le traitement du cancer du sein chez les femmes qui servent à contrer les effets œstrogéniques de la testostérone, comme la gynécomastie ; et le clenbutérol, souvent appelé « clen », utilisé comme brûleur de graisses, bien que son unique usage clinique approuvé aux États-Unis soit le traitement de l’asthme chez les chevaux.

Le trenbolone est peut-être le stéroïde le plus connu par son nom ; il est depuis longtemps idéalisé dans le monde du culturisme, comme l’explique Vigorous Steve. Le trenbolone n’a aucune application médicale approuvée pour les humains (que ce soit aux États-Unis ou ailleurs), mais est régulièrement employé pour faire grossir le bétail et optimiser son rendement alimentaire, c’est-à-dire la quantité de nourriture nécessaire pour que l’animal prenne du poids.

De manière quelque peu paradoxale, l’utilisation de stéroïdes peut inhiber la production naturelle de testostérone, ce qui peut conduire certains consommateurs à avoir besoin d’une thérapie de remplacement de la testostérone (TRT) pour parvenir à conserver un taux de testostérone moyen après l’arrêt de leurs cycles.

L’hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG) peut être utilisée pour atténuer l’inhibition de la testostérone et est parfois préconisée par les urologues en plus (ou à la place) de la TRT. Un composé surprenant utilisé par les bodybuilders est un médicament qui sauve la vie des diabétiques : l’insuline. Selon Katinka van de Ven, les culturistes la prennent pour favoriser la croissance musculaire en dépit de risques importants, comme l’hypoglycémie et les comas diabétiques.

La polypharmacie à laquelle les utilisateurs de stéroïdes s’assujettissent, combinée à un usage prolongée et fréquent augmente le risque d’« effets secondaires cardiovasculaires, hormonaux et psychiatriques », prévient Katinka van de Ven. Cependant, peu de services, s’il en existe du tout, sont disponibles pour ceux qui ont des problèmes de santé liés aux stéroïdes, et de nombreux médecins n’ont pas la formation nécessaire pour communiquer efficacement avec ce groupe, ajoute-t-elle. Cela laisse de nombreux consommateurs sans conseils médicaux sains et dépourvus de jugement, « ce qui les pousse encore davantage vers les forums d’utilisateurs ou les sources du marché noir pour se procurer des informations ».

LA PRATIQUE DU BLASTING AND CRUISING

Quand Vigorous Steve a commencé à faire des cycles de stéroïdes, il y a une quinzaine d’années, la devise dans la communauté du culturisme était time on is time off, autrement dit, la logique cyclique implique des pauses. Ces pauses planifiées étaient importantes, car elles permettaient de lister les effets secondaires. Selon Vigorous Steve, sur les premiers forums Internet, des hommes publiaient leurs rapports de cycle, donnant des détails hebdomadaires sur les substances qu’ils s’étaient injectées, ainsi que leurs résultats et observations. Les utilisateurs faisaient parfois état d’une ou deux semaines de gains musculaires immédiats ainsi que d’effets secondaires courants, comme une croissance du tissu mammaire, de l'acné et des problèmes de tension artérielle, apparaissant après la troisième semaine. « C’était un bon endroit pour apprendre ce qu’il ne fallait pas faire », explique-t-il.

Mais cela a changé. Avec la pression d’avoir un physique au top vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de nombreux utilisateurs ne planifient même plus ces pauses. Les culturistes qui « cyclent » leurs substances s’attendent à traverser des périodes avec plus de masse graisseuse suivies d’une période de restriction calorique censée les faire sécher. Mais désormais, de nombreux hommes veulent avoir l’air d’être prêts à la compétition en permanence. Cela vaut tout particulièrement pour les influenceurs fitness qui doivent avoir l’air impeccable tout le temps, contrairement aux culturistes du passé qui n’avaient besoin d’un physique idéal que quelques jours par an.

« Il faut être beau, donc pas de répit », explique Vigorous Steve. À cause de cela, beaucoup se sont tournés vers ce que l’on appelle populairement le blasting and cruising, une approche que l’on pourrait décrire comme la prise de stéroïdes sous stéroïdes. Dans la pratique, le blasting and cruising (que l’on pourrait traduire par « charge et stabilisation ») signifie que le consommateur « se charge », c’est-à-dire prend de hautes doses de stéroïdes pour accumuler de la masse musculaire supplémentaire, puis « se stabilise » avec de plus faibles doses dont le but est de préserver les gains et de prévenir les effets négatifs liés à la chute brutale du taux de testostérone qui peut survenir après l’arrêt soudain des stéroïdes.

Le blasting, explique Vigorous Steve, est malsain, et le cruising doit être effectué pour restaurer un certain état de santé. Quand il se charge et se stabilise, une technique obsolète selon Vigorous Steve, le pratiquant est sous stéroïdes en permanence et prolonge son exposition et donc le risque d’effets à long terme, le tout en ne donnant à son corps aucune occasion de récupérer.

Le blasting and cruising et la polypharmacie sont pourtant plus en vue que jamais. Avec l’avènement des laboratoires clandestins, des émanations du marché noir allant de la cuisine personnelle à de véritables petites usines où l’on transforme des matières premières en composés prêts à être injectés, l’acquisition de stéroïdes est passée de la transaction douteuse effectuée dans une ruelle à l’achat en deux clics sur le net. La vente de stéroïdes s’est assimilée à n’importe quel autre commerce en ligne, avec des promotions et des offres du type « un acheté, un offert ». Les pharmacies de préparation, qui proposent des formules spécialisées, fournissent parfois un moyen d’accès au gear, parfois sans qu’on le sache ; certains athlètes ont été testés positifs aux PED après avoir pris, à leur insu, des compléments sur ordonnance contaminés par des substances interdites.