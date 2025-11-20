Voici ce qu'il se passe dans votre cerveau à la ménopause

L’âge de la ménopause pourrait aussi jouer un rôle. Les femmes dont les cycles cessent avant quarante-sept ans présentent plus souvent des lésions microscopiques des petits vaisseaux cérébraux, appelées hyperintensités de la substance blanche, que celles ménopausées après cinquante-cinq ans.

CHANGEMENTS HORMONAUX OU VIEILLISSEMENT ?

Une question essentielle demeure : ces altérations du cerveau proviennent-elles des fluctuations hormonales de la ménopause, ou du vieillissement naturel ?

On sait depuis longtemps que le volume cérébral diminue chez tout le monde après trente-cinq ans, et plus rapidement après soixante ans.

L’étude publiée dans Scientific Reports suggère que l’âge n’est pas le facteur clé, car ces changements n’étaient pas observés chez des hommes du même âge.

Mais une autre étude, présentée lors de la même conférence, n’a trouvé aucun lien entre le stade de la ménopause et le volume cérébral. Réalisée sur plus de 200 femmes d’âge moyen, elle a montré que certaines zones du cortex se contractaient, mais uniquement en corrélation avec l’âge.

« D’après nos recherches, la réponse à la question : le cerveau des femmes rétrécit-il pendant la ménopause ? est non. Les femmes présentent simplement les déclins liés à l’âge, non aggravés par la ménopause », affirme Katrina Wugalter, doctorante en psychologie à l’université de l’Illinois à Chicago.

Selon elle, les divergences avec les études précédentes tiennent au faible nombre de participantes ou à des critères de ménopause moins rigoureux, souvent fondés sur l’âge ou la mémoire des femmes plutôt que sur leurs cycles actuels.

Pour trancher définitivement la question, les scientifiques doivent suivre les mêmes femmes sur plusieurs années, un protocole longitudinal déjà lancé par la Women’s Brain Health Initiative de l’Université de Californie à Santa Barbara.

LA PLUPART DES CHANGEMENTS NE SONT PAS LIÉS À ALZHEIMER

Beaucoup de femmes craignent que leurs oublis soient le signe précoce d’une démence. En réalité, ces symptômes sont courants mais transitoires, assure Emily Jacobs, neuroscientifique et responsable de l’initiative de l'université de Californie. Son équipe a préalablement documenté les changements cérébraux observables durant la grossesse et a décidé de mener des observations similaires pour la période ménopausique.

Chaque femme traverse la ménopause, souligne-t-elle, mais seules 20 % développeront la maladie d’Alzheimer. « Les symptômes neurologiques de la ménopause sont fréquents et temporaires, et rarement inquiétants », précise-t-elle.

Un groupe de femmes, toutefois, pourrait être plus à risque : celles qui terminent leur ménopause avant quarante ans, qui présentent 35 % de risques supplémentaires de développer une démence au cours de leur vie, selon la vaste étude britannique UK Biobank, menée sur plus de 150 000 femmes.

Un second groupe pourrait être constitué de femmes souffrant de bouffées de chaleur sévères, corrélées à une augmentation des hyperintensités de la substance blanche dans une petite étude menée par Pauline Maki.

L’HORMONOTHÉRAPIE PEUT-ELLE AIDER ?

On ignore encore si l’hormonothérapie ménopausique (MHT), souvent prescrite contre les bouffées de chaleur, peut améliorer la cognition ou freiner les changements cérébraux.

Aucune étude clinique randomisée n’a testé la MHT spécifiquement pour la cognition. Elle ne doit donc pas être prescrite dans ce but, précise Pauline Maki. Toutefois, certaines patientes traitées pour les symptômes vasomoteurs pourraient bénéficier d’un effet cognitif secondaire.

Les femmes plus jeunes en ménopause chirurgicale (après ablation de l’utérus et des ovaires) pourraient en tirer un bénéfice particulier, selon les travaux préliminaires de Pauline Maki. Mais là encore, les mécanismes restent obscurs.

Selon Emily Jacobs, les effets varient fortement : son étude sur les participantes de la UK Biobank montre que les utilisatrices actuelles d’hormonothérapie, ou celles qui l’ont arrêtée tardivement, présentent un volume cérébral moindre, alors que celles sous traitement après hystérectomie ont un volume plus élevé, signe d’un cerveau « plus jeune ».

« Ce que montre cette étude, c’est que c’est compliqué. Il n’y a pas de réponse universelle à l’hormonothérapie ménopausique », conclut-elle.

LES CHANGEMENTS SONT-ILS PERMANENTS ?

Dernière grande question : les changements cérébraux et cognitifs disparaissent-ils une fois la ménopause achevée ?

Dans l'étude parue dans Scientific Reports, les chercheurs ont trouvé des niveaux normaux de matière grise et de flux sanguin chez les femmes post-ménopause, mais une diminution persistante de la substance blanche.

Côté symptômes, certains scientifiques parlent d’une phase de transition, mais Angélica Rodríguez souligne que de nombreuses femmes âgées affirment encore souffrir de certains symptômes.