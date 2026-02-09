Ménopause : voici ce que les médecins aimeraient que vous sachiez

MYTHE N°2 : LES BILANS HORMONAUX PEUVENT INDIQUER SI VOUS ÊTES EN PÉRIMÉNOPAUSE

De nombreux médecins proposent de contrôler les taux des hormones liées à la stimulation folliculaire (FSH) et lutéinisante (LH) des femmes autour de la cinquantaine qui souhaitent savoir où elles en sont de leur périménopause ou de leur fertilité. Ces hormones hypophysaires sont connues pour augmenter pendant la périménopause.

Facturer ces examens en laboratoire est « un moyen de tirer profit des femmes, » insiste Makeba Williams, car les résultats d'un seul test sont pour la plupart inutiles. « Les taux hormonaux varient à cette période donc ils pourraient changer en l'espace d'une heure seulement. »

Le moyen le plus fiable pour diagnostiquer la périménopause est de suivre les changements du cycle menstruel. Dès le début de la périménopause, il existe une différence d'environ sept jours par rapport aux cycles menstruels habituels. À la fin de la transition, les règles surviennent tous les deux mois ou plus. La ménopause, quant à elle, est diagnostiquée rétrospectivement, un an après la fin des dernières règles.

Concernant la fertilité, les bilans hormonaux ne sont nullement plus intéressants. La fertilité diminue considérablement pendant la périménopause, passant d'environ 30 % de probabilité de concevoir par cycle menstruel dans la vingtaine à des pourcentages à un chiffre après quarante ans. Cependant, il est toujours possible de tomber enceinte malgré des résultats de bilans hormonaux peu encourageants, bien que les risques de fausse couche dépassent les 50 % chez les femmes plus âgées.

MYTHE N°3 : LE TRAITEMENT HORMONAL EST TROP RISQUÉ POUR LA PLUPART DES FEMMES PENDANT LA MÉNOPAUSE

On peut lire dans les recommandations de la Menopause Society que le traitement hormonal est « le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur ». Il est d'autant plus important pour les deux tiers des femmes dont le sommeil, la concentration -entre autres- sont affectés par les symptômes de la ménopause.

Néanmoins, seule une petite partie des femmes qui pourraient bénéficier de ces traitements en bénéficient, car elles les associent à tort à des risques accrus de développer un cancer du sein. Selon une enquête en ligne, sur 1 500 femmes interrogées, plus de 70 % étaient en périménopause ou déjà ménopausées et ont révélé souffrir de bouffées de chaleur. Mais seulement 11 % d'entre elles suivaient un traitement hormonal. Chez les femmes ménopausées, ce pourcentage était encore plus faible, en dessous de 5 %.

La faible adoption du traitement est particulièrement dangereuse pour les femmes qui entrent dans la périménopause avant quarante ans. La chute de leurs œstrogènes les expose à un risque important de problèmes cardiaques et osseux. Selon une étude publiée en janvier 2026, seul un tiers de ces femmes suivent un traitement hormonal.

En plus de garder les bouffées de chaleur sous contrôle, le traitement hormonal peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire, car les bouffées de chaleur fréquentes et répétées non traitées, qui peuvent durer des années, sont liées à une augmentation des risques de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque ou d'AVC.

Selon les recommandations de la Menopause Society, les femmes âgées de moins de soixante ans, en bonne santé et dont les dernières règles remontent à une dizaine d'années peuvent suivre le traitement sans problème. Les femmes qui ne peuvent pas recourir aux hormones en raison de leurs antécédents médicaux, notamment celles qui ont été touchées par un cancer du sein, peuvent utiliser d'autres traitements parmi lesquels figurent des options non-hormonales ciblant les neurones qui régulent la température corporelle.

Les taux plus hauts d'œstrogènes contenus dans les contraceptifs oraux peuvent aussi réguler les fluctuations hormonales et constituer une solution supplémentaire pour les femmes en période de périménopause qui veulent éviter une grossesse. « C'est un contraceptif, mais j'aimerais qu'on en parle aussi comme un traitement hormonal pour la périménopause », souligne Makeba Williams.

MYTHE N°4 : LES HORMONES BIO-IDENTIQUES VALENT MIEUX QUE LES MÉDICAMENTS HORMONAUX

Les publicités pour des hormones « naturelles » ou « bio-identiques » pullulent sur internet, vendues comme étant plus sûres et plus efficaces que les médicaments hormonaux. Ces termes marketing n'ont cependant pas beaucoup de sens, souligne Jen Gunter.

« L'œstradiol bio-identique n'est que de l'œstradiol, ça ne change rien à sa définition mais les gens croient que c'est une hormone différente de celle fabriquée par les sociétés pharmaceutiques, » affirme-t-elle. En fait, la seule hormone produite naturellement est Premarin, une marque d'œstrogènes provenant de l'urine de juments gestantes. « Toutes les autres hormones sont fabriquées dans des laboratoires grâce à un processus biochimique complexe à plusieurs étapes, » y compris celles présentées comme étant bio-identiques.

Les vendeurs utilisent souvent ce terme pour faire référence aux traitements hormonaux combinés, assemblés individuellement dans des pharmacies locales spécialisées. La réalisation de tests rigoureux par l'industrie pharmaceutique, approuvés et inspectés par la Food and Drug Administration américaine (FDA), fait défaut à ces traitements.

Un article de synthèse publié en 2022 a conclu que les hormones bio-identiques devaient encore prouver leur efficacité concernant les bouffées de chaleur. D'après les critiques, il est aussi nécessaire que des études à long terme estiment les risques cardiaques et de cancer associés à ces traitements. Jen Gunter se dit particulièrement préoccupée par les hormones bio-identiques, délivrées par implants sous-cutanés, susceptibles d’entraîner des dosages excessifs.

MYTHE N°5 : LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES AIDENT À ATTÉNUER LES SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE

Des dizaines d'herbes promettent d'atténuer les bouffées de chaleur ou d'améliorer l'humeur et le sommeil des femmes en périménopause. Des influenceurs font la promotion de ces produits sur leurs réseaux sociaux, dont ils assurent eux-mêmes la vente pour la plupart.

Pour l'instant, aucun produit ne s'est avéré efficace. « J'aimerais pouvoir dire que nous disposons de produits sans ordonnance sûrs et efficaces pour remédier aux bouffées de chaleur mais nous n'en avons pas la preuve, » affirme Stephanie Faubion, chercheuse spécialiste de la ménopause à Mayo Clinic et directrice médicale de la Menopause Society.

Les études menées n'ont trouvé aucun bénéfice ou des résultats mitigés à de nombreux compléments alimentaires populaires, la plupart ayant été étudiés sur un nombre restreint de femmes. C'est pourquoi la Menopause Society ne recommande pas de produits contenant des actées à grappes noires, du soja, de l'onagre bisannuelle, du chardon-marie et d'autres substances végétales.

Certains de ces compléments alimentaires comportent même des risques. Par exemple, les actées à grappes noires, prises en grande quantité, peuvent être toxiques pour le foie. Ceci étant, les produits sont fréquemment étiquetés à tort puisque plus d'un quart des échantillons testés ne contenaient pas du tout d'actées à grappes noires.