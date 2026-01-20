Diabète gestationnel : une hausse inquiétante du nombre de cas
En France, la fréquence du diabète gestationnel a augmenté, passant de 10,8 % en 2016 à 16,4 % en 2021. Voici quelques conseils pour limiter son développement.
Les mouvements à faible impact, y compris la natation, pourraient jouer un rôle plus important qu’on ne le pensait auparavant dans la santé pendant la grossesse. Les recherches suggèrent qu’une activité régulière et à faible risque peut aider à réguler la glycémie en améliorant la sensibilité à l’insuline.
Pendant des décennies, le diabète gestationnel a été considéré comme une composante courante, quoique indésirable, de la grossesse. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’il devient de plus en plus fréquent.
Selon une nouvelle étude analysant plus de 12 millions de naissances aux États-Unis, les cas de diabète gestationnel ont augmenté de 36 % au cours des neuf dernières années et sont en hausse continue depuis quinze ans.
« Nous nous attendions à une certaine augmentation du diabète gestationnel, compte tenu des tendances générales à la hausse de l’obésité, qui constitue un facteur de risque important pour le développement du diabète gestationnel », explique Emily Lam, autrice principale de l’étude et étudiante en médecine à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, à Chicago. « Mais l’ampleur de cette augmentation a été très frappante. »
Le diabète gestationnel survient lorsque les changements hormonaux normaux de la grossesse, qui limitent la production d’insuline par l’organisme, entraînent une élévation excessive du taux de sucre dans le sang. Il n’est pas rare : environ 9 % des femmes enceintes sont concernées.
Cela est important, car si le diabète gestationnel disparaît après la grossesse, ses effets, eux, peuvent persister. Cette affection peut accroître le risque de nombreuses complications, comme la prééclampsie, et augmente considérablement la probabilité que la mère et l’enfant développent plus tard un diabète de type 2.
Même si cette étude ne permet pas d’identifier précisément les causes de cette hausse, plusieurs facteurs de risque connus du diabète gestationnel ont augmenté en parallèle, explique Emily Lam. Parmi eux figurent l’inactivité physique et l’accès limité à une alimentation équilibrée ; deux éléments qui influencent la manière dont l’organisme régule la glycémie.
Mais il y a une bonne nouvelle : les recherches suggèrent que de petits ajustements, simples et réalisables, en matière de mouvement et d’alimentation peuvent réduire considérablement le risque.
L'IMPORTANCE DE RESTER EN MOUVEMENT
L’un des facteurs de protection les plus puissants est l’activité physique régulière. Pendant longtemps, l’exercice pendant la grossesse était généralement considéré comme sûr pour la plupart des personnes mais il était souvent présenté comme facultatif et rarement mis en avant comme un outil de prévention du diabète gestationnel. Les recommandations cliniques se concentraient davantage sur les changements alimentaires et la surveillance de la glycémie après le diagnostic, plutôt que sur l’activité physique comme stratégie préventive avant ou au début de la grossesse.
Mais aujourd’hui, « il existe de plus en plus de preuves suggérant qu’une activité physique régulière, même avant la conception et au tout début de la grossesse, est vraiment bénéfique pour réduire le risque de développer un diabète gestationnel », explique Kym Guelfi, physiologiste de l’exercice à l’Université d’Australie-Occidentale, à Perth. « Et si vous développez malgré tout un diabète gestationnel, l’activité physique joue un rôle très important pour aider à maintenir la glycémie dans une plage plus favorable. »
Cela ne signifie pas que la grossesse exige un programme sportif intensif. Même une activité modérée peut être bénéfique. « Même cinq minutes d’élévation du rythme cardiaque ont une valeur énorme », explique Amy Valent, spécialiste en médecine materno-fœtale à l’Oregon Health and Science University, à Portland. Dans le cadre d'une étude, il a été observé que toute activité physique de loisir en début de grossesse a réduit de près de moitié le risque de développer un diabète gestationnel.
Les experts soulignent toutefois que l’exercice pendant la grossesse n’est pas une solution universelle. « L’objectif n’est pas de s’entraîner pour atteindre des performances sportives de pointe », précise Guelfi. « Et si vous n’avez jamais fait d’exercice auparavant, la grossesse n’est pas le moment de commencer à vous entraîner pour un marathon. »
Pour la plupart des femmes enceintes, des exercices aérobies répétitifs, comme le vélo ou une marche rapide de 30 minutes par jour, constituent un excellent point de départ. « L’exercice régulier augmente la sensibilité de l’organisme à l’insuline, ce qui conduit à une régulation plus optimale de la glycémie à long terme », explique Guelfi.
LE RÔLE MÉCONNU DES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS
Le mouvement ne représente qu’une partie de l’équation. La qualité de l’alimentation est tout aussi importante, souligne Valent. Au cours du siècle dernier, les aliments ultra-transformés sont devenus omniprésents. « Les listes d’ingrédients s’allongent à une vitesse fulgurante », explique-t-elle. « Ce que contiennent nos aliments est très différent aujourd’hui. »
Cela pourrait en partie expliquer l’augmentation du diabète gestationnel. Les aliments ultra-transformés sont déjà associés à un risque accru de diabète de type 2. Beaucoup sont riches en sucres ajoutés et en graisses saturées, et, tout aussi important, ils manquent souvent de fibres et de micronutriments présents dans les aliments entiers, qui aident à réguler la glycémie.
Le changement n’a pas besoin d’être radical, explique Valent. « Essayez de consommer des aliments qui apportent des bénéfices nutritionnels à votre corps, sans nécessairement éliminer ceux qui n’ont pas de valeur nutritive mais nous procurent du plaisir. Et ensuite… faites peut-être autre chose de bien pour votre corps, comme bouger davantage. »
L'autre petit ajustement qu’elle recommande consiste à privilégier les aliments solides lorsque c’est possible. « Mon approche générale est d’essayer de manger ses aliments plutôt que de les boire », explique-t-elle. « Il existe des signaux de satiété très importants qui se déclenchent lorsque nous mâchons et mangeons, mais pas lorsque nous buvons. On parle beaucoup des GLP-1 aujourd’hui à travers les injections ou les comprimés, mais nous pouvons stimuler naturellement nos GLP-1 simplement en mangeant. »
AU-DELÀ DE LA GROSSESSE
À mesure que les taux de diabète gestationnel augmentent, de nombreuses patientes sont confrontées à une réalité inattendue : une affection qui débute pendant la grossesse peut avoir des conséquences durables sur la santé.
« Le diabète gestationnel est en quelque sorte une boule de cristal sur la trajectoire chronique du diabète de type 2 », explique Amy Valent. « La grossesse est un test de résistance de neuf mois pour le corps, et la manière dont celui-ci s’y adapte est très révélatrice de la façon dont nous devrions envisager la santé dans les années qui suivent. »
« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle », ajoute-t-elle. « Mais ce sur quoi vous avez du contrôle, c’est ce que vous mettez dans votre corps et la manière dont vous le faites bouger. »
Comprendre ces facteurs de risque, dit-elle, peut changer la manière dont le diabète gestationnel est perçu. « Je pense qu’il est important que les gens réalisent qu’il s’agit d’une affection en pleine croissance. Il est essentiel d’en comprendre les facteurs de risque, car s’ils en présentent certains, ils prendront peut-être plus au sérieux la prévention avant la conception, ce qui contribuera à améliorer leur santé tout au long de leur vie. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.