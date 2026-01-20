Diabète gestationnel : une hausse inquiétante du nombre de cas

Cela ne signifie pas que la grossesse exige un programme sportif intensif. Même une activité modérée peut être bénéfique. « Même cinq minutes d’élévation du rythme cardiaque ont une valeur énorme », explique Amy Valent, spécialiste en médecine materno-fœtale à l’Oregon Health and Science University, à Portland. Dans le cadre d'une étude, il a été observé que toute activité physique de loisir en début de grossesse a réduit de près de moitié le risque de développer un diabète gestationnel.

Les experts soulignent toutefois que l’exercice pendant la grossesse n’est pas une solution universelle. « L’objectif n’est pas de s’entraîner pour atteindre des performances sportives de pointe », précise Guelfi. « Et si vous n’avez jamais fait d’exercice auparavant, la grossesse n’est pas le moment de commencer à vous entraîner pour un marathon. »

Pour la plupart des femmes enceintes, des exercices aérobies répétitifs, comme le vélo ou une marche rapide de 30 minutes par jour, constituent un excellent point de départ. « L’exercice régulier augmente la sensibilité de l’organisme à l’insuline, ce qui conduit à une régulation plus optimale de la glycémie à long terme », explique Guelfi.

LE RÔLE MÉCONNU DES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS

Le mouvement ne représente qu’une partie de l’équation. La qualité de l’alimentation est tout aussi importante, souligne Valent. Au cours du siècle dernier, les aliments ultra-transformés sont devenus omniprésents. « Les listes d’ingrédients s’allongent à une vitesse fulgurante », explique-t-elle. « Ce que contiennent nos aliments est très différent aujourd’hui. »

Cela pourrait en partie expliquer l’augmentation du diabète gestationnel. Les aliments ultra-transformés sont déjà associés à un risque accru de diabète de type 2. Beaucoup sont riches en sucres ajoutés et en graisses saturées, et, tout aussi important, ils manquent souvent de fibres et de micronutriments présents dans les aliments entiers, qui aident à réguler la glycémie.

Le changement n’a pas besoin d’être radical, explique Valent. « Essayez de consommer des aliments qui apportent des bénéfices nutritionnels à votre corps, sans nécessairement éliminer ceux qui n’ont pas de valeur nutritive mais nous procurent du plaisir. Et ensuite… faites peut-être autre chose de bien pour votre corps, comme bouger davantage. »

L'autre petit ajustement qu’elle recommande consiste à privilégier les aliments solides lorsque c’est possible. « Mon approche générale est d’essayer de manger ses aliments plutôt que de les boire », explique-t-elle. « Il existe des signaux de satiété très importants qui se déclenchent lorsque nous mâchons et mangeons, mais pas lorsque nous buvons. On parle beaucoup des GLP-1 aujourd’hui à travers les injections ou les comprimés, mais nous pouvons stimuler naturellement nos GLP-1 simplement en mangeant. »

AU-DELÀ DE LA GROSSESSE

À mesure que les taux de diabète gestationnel augmentent, de nombreuses patientes sont confrontées à une réalité inattendue : une affection qui débute pendant la grossesse peut avoir des conséquences durables sur la santé.

« Le diabète gestationnel est en quelque sorte une boule de cristal sur la trajectoire chronique du diabète de type 2 », explique Amy Valent. « La grossesse est un test de résistance de neuf mois pour le corps, et la manière dont celui-ci s’y adapte est très révélatrice de la façon dont nous devrions envisager la santé dans les années qui suivent. »

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle », ajoute-t-elle. « Mais ce sur quoi vous avez du contrôle, c’est ce que vous mettez dans votre corps et la manière dont vous le faites bouger. »