Le risque de démence varie selon le lieu où l’on vit

Une maison isolée dans une campagne tranquille peut être le symbole d'une quiétude recherchée dans un monde où tout va vite. Pourtant, une nouvelle étude portant sur la mortalité liée à la démence menée en Angleterre a mis en évidence un schéma plus inattendu, à la faveur des villes.

Des chercheurs de l’université de Cambridge ont analysé les données de près de 41 millions de personnes en Angleterre entre 2011 et 2023. Les décès liés à la démence étaient les plus fréquents non pas dans les villes les plus densément peuplées ni dans les zones les plus rurales, mais dans les banlieues et les autres quartiers à densité intermédiaire. Les chercheurs ont calculé qu’une amélioration de l’accès aux services et de la qualité des espaces extérieurs dans les communautés les plus défavorisées pourrait permettre d’éviter jusqu’à 10,5 % des décès liés à la démence.

Ces résultats soulignent l’évolution de notre compréhension des maladies neurodégénératives. Pendant des décennies, la recherche des causes de la démence s’est principalement concentrée sur le cerveau et l’organisme. Mais à présent les chercheurs s'intéressent de plus en plus à l'environnement dans lequel vivent les individus.

En 2017, la Commission Lancet a identifié neuf facteurs de risque de démence dits « modifiables », notamment l’obésité, le tabagisme, la dépression, la perte auditive et l’isolement social. Contrairement à l’âge, à la génétique ou au sexe, il s’agit de facteurs que les individus ou les pouvoirs publics peuvent potentiellement modifier. La commission a ajouté la pollution atmosphérique et les traumatismes crâniens à la liste en 2020, puis un taux élevé de cholestérol et la perte de vision en 2024.

Mis bout à bout, ces facteurs de risque pourraient contribuer à expliquer pourquoi les décès liés à la démence étaient plus élevés dans les zones d’« urbanisation » intermédiaire (calculées à partir de la densité de population et de critères tels que le revenu, le logement, l’accès aux services, l’éducation et l’emploi), selon l’étude de 2026.

L’accès aux professionnels de santé constitue un élément important. « Le temps nécessaire pour consulter un médecin ORL, par exemple, dans un environnement urbain est très différent de celui observé dans un environnement rural », explique Arman Fesharaki-Zadeh, professeur adjoint de psychiatrie et de neurologie à la Yale School of Medicine.

UNE ZONE INTERMÉDIAIRE

Les habitants des villes sont également plus susceptibles de bénéficier d’un dépistage des facteurs de risque métaboliques tels qu’un taux élevé de cholestérol, l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, le diabète ou l’obésité, explique Alvaro Pascual-Leone, professeur de neurologie à la Harvard Medical School. La pollution de l’air tend également à être plus élevée. Et même si les villes et les agglomérations sont plus densément peuplées, cela ne signifie pas automatiquement que leurs habitants bénéficient d’une vie sociale plus riche, ajoute-t-il.

« Malheureusement, le sentiment de solitude et l’isolement social y sont nettement plus répandus », affirme Pascual-Leone. Les chercheurs avancent l’hypothèse que les banlieues et les autres communautés à densité intermédiaire subissent les inconvénients des deux extrêmes : les pressions environnementales sans la concentration de services disponibles dans les centres urbains, ni les avantages environnementaux des zones rurales.

Certains experts appellent à la prudence dans l’interprétation de ces données, qui peuvent être la conséquence d'un grand nombre de variables. Emer MacSweeney, neuro-radiologue et directrice générale de Recognition Health, estime que la concentration des décès que l'on peut lier à la démence pourrait s’expliquer par le fait que certaines personnes déménagent après avoir commencé à développer des symptômes cognitifs.

« Elles choisissent probablement un environnement semi-rural, notamment lorsqu’elles s’installent dans un établissement spécialisé, qui peut être très coûteux dans une grande ville », explique-t-elle. « J’aurais du mal à croire que le simple lieu où vous vivez compte davantage que la manière dont vous vivez. »

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement la corrélation complexe entre l’environnement et la démence, estime Jordan Weiss, professeur adjoint à l’Optimal Aging Institute de la NYU Grossman School of Medicine. Mais il n’est pas nécessaire qu’un quartier provoque directement la démence pour influencer le risque de ses habitants. « Le quartier n’est pas une voie indépendante ; c’est ce qui “détermine la dose” de tous ces facteurs de risque déjà établis », explique Weiss.

MIEUX COMPRENDRE LA DÉMENCE

Les scientifiques étudient la démence depuis la fin du 19e siècle, mais les questions qu’ils se posent se sont élargies au cours de la dernière décennie.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l’intérieur du cerveau, les chercheurs examinent de plus en plus la manière dont la génétique, le mode de vie et l’environnement interagissent tout au long de la vie. Les scientifiques appellent l’ensemble de ces expositions au cours d’une existence « l’exposome ».