Pourquoi la thérapie par le cri connaît-elle un tel succès ?

La thérapie de gestion de la colère a commencé dans les années 1960 lorsque le psychologue Arthur Janov a mis au point la thérapie par le cri primal qui consiste essentiellement en un exutoire permettant d'exprimer des couches profondes de colère et de chagrin. De nombreuses personnes, en particulier les femmes, ont du mal à utiliser leur voix pour défendre leurs intérêts. Il s'agit donc pour ces personnes d'un moyen d'exprimer leur douleur et de libérer leur énergie.

Sarah Lane, coach somatique en Californie, explique en quoi la thérapie par le cri s’inscrit dans une remise en question plus large de la manière dont nous exprimons nos émotions.

EN QUOI CELA CONSISTE-IL ?

On ne se met pas tout de suite à crier, la séance suit un certain déroulement. Les vingt premières minutes sont consacrées à rassurer le corps, à entrer dans un état de méditation profond et paisible. J'invite ensuite à entrer en mouvement au son d'une musique forte et intense. Au plus fort de la rage, qui ne dure pas plus de cinq ou dix minutes afin de protéger les cordes vocales, les participants peuvent frapper des coussins, crier, hurler, grogner et taper des pieds. Nous ramenons ensuite le système nerveux au calme et nous nous réunissons en cercle pour réfléchir à ce que la rage nous a appris.

POURQUOI LA THÉRAPIE PAR LE CRI REFAIT-ELLE SURFACE AUJOURD'HUI ?

Il suffit de jeter un œil aux actualités pour que beaucoup d'entre nous se sentent en colère et stressés. Les guerres et les conflits peuvent engendrer un sentiment d'impuissance. La thérapie par le cri aide les gens à établir un lien avec cette colère et à la transformer en quelque chose de constructif, par exemple créer une entreprise venant en aide aux femmes victimes de violences domestiques ou fixer des limites au sein de leur famille.