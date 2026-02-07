Le padel, un sport efficace pour le corps et l'esprit

Au padel, la balle sort rarement du terrain. Le terrain clos fait durer les échanges et oblige à la répétition de mouvements aérobiques intenses entrecoupés de prises de décision éclair, une interaction qui pourrait expliquer l'intérêt grandissant des spécialistes de l'activité physique envers ce sport.

« Le padel pourrait devenir le meilleur outil du 21e siècle pour combattre la pandémie mondiale de sédentarité et réduire les niveaux alarmants d'inactivité physique », indique Francisco Pradas, chercheur en sciences du sport et professeur à l'université de Saragosse, en Espagne.

Cet intérêt est alimenté par de premières études attribuant au padel des bienfaits en matière de santé physique et mentale, allant du regain de confiance en soi à l'augmentation des taux de facteur neurotrophique issu du cerveau (BDNF), une protéine associée à la santé cérébrale.

« Un match de padel fait appel à une multitude de capacités physiques et motrices, combinant différents aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques », indique Pradas. « La nature intermittente et aérobique du padel en fait un sport très attractif du point de vue de la santé, car il engage le métabolisme du glucose et des graisses. »

Cet effet est en grande partie issu du déroulement même d'un match de padel.

L'IMPACT DES RÈGLES DU PADEL SUR LA SANTÉ

La plupart de ces bienfaits proviennent de la première règle du padel : un terrain fermé qui permet à la balle de rebondir sur les murs qui l'entourent. En faisant durer les échanges, cette règle impose un rythme plus rapide sans augmenter l'intensité physique ni la tension infligée au corps. L'engagement cognitif est élevé, car les joueurs doivent rester en mouvement quasi permanent tout en évaluant l'espace, le temps et la trajectoire de la balle, ce qui pourrait expliquer l'élévation des taux de BDNF observée après une compétition de padel.

« L'une des principales caractéristiques du padel, qui distingue la pratique des autres sports de raquette, est la possibilité de réduire et de contrôler facilement son intensité et son impact physique en raison de son style de jeu », indique Pradas. Cette dynamique singulière se traduit par un impact métabolique inférieur, ajoute-t-il, « ce qui augmente le nombre de coups par échange et la durée d'un match de manière plus aérobique ». Cette adaptabilité rend le sport particulièrement accessible aux joueurs débutants.

La recherche sur le sport en est encore à ses débuts, notamment en ce qui concerne les bienfaits psychologiques et la réponse hormonale, par exemple sur la façon dont le padel pourrait affecter les femmes à différents stades du cycle menstruel. Les études existantes bénéficieraient également de l'élargissement et de la diversification des échantillons. Quoi qu'il en soit, l'intérêt pour le sport continue de croître, chez les scientifiques comme chez les joueurs.

PADEL ET AUTRES SPORTS DE RAQUETTE

Par rapport au tennis, le padel demande des mouvements plus brefs, proches du réflexe, ainsi qu'un engagement aérobie soutenu afin d'assurer l'alternance de sprints et de changements brutaux de direction. « Le court est plus petit, vous êtes plus proches des autres joueurs, la balle arrive donc plus rapidement sur vous et les échanges sont vifs », explique George Thomas, ancien entraîneur de tennis qui travaille désormais pour Padel HQ, en Angleterre.

Malgré ce rythme effréné, le padel est généralement moins exigeant sur le plan physique que le tennis, notamment aux niveaux débutant et intermédiaire. « Le padel se joue généralement en double, il y a donc moins de distance à couvrir, et souvent moins de mouvements latéraux importants, ce qui peut être plus doux pour les articulations », ajoute Thomas.

Ces différences placent le padel quelque part entre les sports de raquette à haute intensité, comme le squash et le badminton, et les jeux à plus faible impact, comme le pickleball. Le squash et le badminton sont associés à des fréquences cardiaques moyennes supérieures et à des pics anaérobiques fréquents, occasionnés par la répétition de fentes et de changements de direction rapides ainsi que la quasi-continuité du jeu, ce qui peut limiter la durée de jeu pour les joueurs de loisir, en raison d'un manque de capacités physiques ou de simple volonté.

À l'inverse, le pickleball a tendance à susciter un effort cardiovasculaire et une dépense d'énergie moindres, notamment chez les joueurs jeunes ou en bonne condition physique. Si le rythme et le terrain réduits en font un sport largement accessible, le stimulus physique semble toutefois plus limité. La nature même du padel, qui allonge les échanges tout en modérant l'impact, pourrait donc expliquer pourquoi ce sport offre davantage de bienfaits en matière de santé physique sans les effets néfastes pour le corps occasionnés par les sports de raquette plus exigeants.

Cet équilibre se reflète dans les données sur les blessures. Une revue systématique de la littérature a ainsi calculé un taux de 3 blessures par 1 000 heures de jeu au padel, avec une incidence des blessures du coude plus élevée que dans d'autres sports. Cependant, selon Pradas, ces blessures seraient généralement bénignes, souvent évitables par des exercices d'échauffement et de récupération appropriés, ou plus simplement par le choix du bon équipement.

UN OBSTACLE MAJEUR

Du point de vue de la santé, le padel semble particulièrement adapté aux personnes qui reprennent une activité physique ou sont à la recherche d'une activité modérée et durable. Son intensité contrôlable et son format en double permettent aux joueurs d'ajuster leurs efforts sans arrêter de jouer.

Parallèlement, les experts attirent l'attention sur la répétition des coups qui peut infliger une certaine tension au niveau du coude et de l'avant-bras, surtout chez les débutants qui apprennent encore les bons mouvements, ce qui souligne l'importance d'une progression graduelle et du coaching.

En dehors du risque de blessures facilement maîtrisable, le padel se heurte à un obstacle majeur : son prix. Le padel a beau être bon pour la santé, la location d'un court, autour de 30 € l'heure en France, peut rendre la pratique inaccessible pour bon nombre de joueurs, indique Brittany Dubins, la toute première joueuse de padel américaine à remporter un tournoi du CUPRA FIP Tour.

Selon le rapport mondial sur le padel 2025 du Racquet Sports Institute, neuf nouveaux clubs de padel ouvrent chaque jour à travers le monde. Aux États-Unis, environ 30 % des courts de padel partagent leurs locaux avec le pickleball. Néanmoins, Dubins indique que la disponibilité du sport varie fortement d'une région à l'autre.