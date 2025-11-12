De plus en plus de Français se détournent de la cigarette

Fumer dans un train, un cinéma ou un supermarché ? Cela paraît impensable aujourd’hui et pourtant c’était autrefois très courant. Symbole de liberté, d’élégance ou de virilité, la cigarette incarnait un certain art de vivre à la française, au même titre que l’alcool. Des cafés enfumés d’après-guerre aux campagnes publicitaires des années 1990, « la clope », « la blonde » ou encore « la garo » étaient omniprésentes. Au début des années 1950, plus de sept hommes sur dix fumaient régulièrement, contre une femme sur dix.

La lutte contre le tabagisme s’est engagée progressivement à partir des années 1970, avec la loi Veil de 1976, première à restreindre la publicité pour le tabac et à imposer un avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes. La loi Évin de 1991, puis l’interdiction de fumer dans les lieux publics en 2007, ont été des tournants majeurs. Depuis le milieu des années 2010, le renforcement des politiques publiques, la hausse du prix du tabac et les campagnes de prévention ont fait reculer la consommation.

Selon le dernier baromètre de Santé publique France, la part de fumeurs quotidiens parmi les 18-75 ans est passée de 28,6 % en 2014 à 18,2 % en 2024, malgré une interruption pendant la période du Covid-19. Une bonne nouvelle, alors que le tabac, responsable de 75 000 décès par an, reste la première cause de mortalité évitable en France.

UNE BAISSE HISTORIQUE MARQUÉE PAR DES DISPARITÉS

Selon Anne Pasquereau, chargée d’études et de recherche à l’unité Addictions de Santé publique France, la forte baisse du tabagisme observée depuis 2016 s’explique par la mise en œuvre de trois plans nationaux de réduction du tabagisme lancés en 2014, 2018 et 2023. Ces plans s’articulent autour de trois axes : aider les fumeurs à arrêter, dissuader les jeunes de commencer et dénormaliser le tabac dans la société.

Parmi les mesures les plus marquantes figure un meilleur accès aux traitements de substitution nicotinique. « En 2016, davantage de professionnels de santé ont pu les prescrire. Depuis 2019, ils sont remboursés comme n’importe quel médicament sur ordonnance », souligne la chercheuse. L’instauration du paquet neutre, obligatoire depuis 2017, a également eu un effet notable. « C’est une mesure qui a un fort impact sur les jeunes, les plus sensibles au marketing », précise-t-elle. Mais la hausse des prix reste la mesure la plus efficace. « Entre 2018 et 2020, le prix du paquet est passé de 7 à 10 euros. En 2023, une nouvelle augmentation [l’a porté] à 12,50 euros en moyenne ».

Les campagnes de prévention ont aussi joué un rôle important, notamment avec la création du Mois sans tabac en 2016, reconduit chaque mois de novembre. « L’objectif est d’inciter les fumeurs à arrêter pendant un mois. Depuis 2016, plus de deux millions de tentatives d’arrêt ont été recensées », souligne Anne Pasquereau. Elle rappelle que « des études [...] montrent qu’arrêter pendant trente jours multiplie par cinq les chances d’un sevrage durable. Et un mois, c’est une durée acceptable pour beaucoup de fumeurs ».