Lorsque Mehak Khan annonça à sa mère son intention de faire de la tuberculose le sujet de sa thèse doctorale, cette dernière se montra pour le moins sceptique : « Qui aujourd'hui est encore touché par cette maladie ? » demanda-t-elle.

Aussi répandue soit-elle, l'idée que la tuberculose appartient à l’histoire n'en est pas moins fausse. Avec plus d'un million de décès chaque année, la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, et ce n'est pas le seul aspect de la maladie qui échappe encore à notre compréhension.

Depuis des décennies, les scientifiques peinent à mettre au point un nouveau vaccin pour une maladie qui reste entourée de mystère. La tuberculose est notoirement insaisissable : la bactérie responsable de la maladie peut se cacher dans les cellules immunitaires humaines et activement contrer les défenses de notre organisme ou leur échapper. Le seul vaccin approuvé pour la combattre, le Bacille Calmette-Guérin, ou BCG, est utilisé depuis plus d'un siècle et son efficacité chez l'adulte manque cruellement de fiabilité. M72, l'un des candidats-vaccins les plus avancés, fait actuellement l'objet d'une étude de phase III incluant plus de 20 000 sujets. Dans une étude précédente, son efficacité avait été estimée à 50 %.

Historiquement, les scientifiques ont longtemps supposé que les lymphocytes T constituaient la principale défense de l'organisme face aux bactéries intracellulaires, comme celle impliquée dans la tuberculose. Le rôle des anticorps, produits par les lymphocytes B, a quant à lui été largement négligé. « On avait une vision très binaire de ce que pouvaient ou non faire les lymphocytes T et B », déclare Khan, chercheuse en biomédecine spécialisée dans l'immunologie des maladies infectieuses. « On a toujours pensé que les lymphocytes T étaient le seul bras de l'immunité qui aurait de l'importance. »

Plus récemment, les chercheurs ont approfondi leur compréhension du rôle des anticorps dans notre protection. Le problème venait principalement de l'immensité génomique de la bactérie responsable de la tuberculose : à elle seule, Mycobacterium tuberculosis possède environ 4 000 protéines, dont près de 40 % demeurent non caractérisées. Partant de là, poursuit Khan, « nous n'avons jamais su quels antigènes importaient réellement pour la mise au point d'un vaccin. »

La situation pourrait bientôt changer. Plus tôt cette année, Khan et son équipe ont utilisé l'apprentissage automatique pour établir un atlas exhaustif de la réponse en anticorps tout au long du continuum tuberculeux, ce qui pourrait offrir aux immunologues de nouvelles pistes de réflexion quant à notre immunité face à une maladie qui tourmente l'être humain depuis plus de 9 000 ans.

À l'aide de puces à protéines, les chercheurs ont cartographié l'intégralité du protéome de Mycobacterium tuberculosis pour trois groupes différents : les individus atteints d'une forme active ou latente de la maladie et ceux qualifiés de « résistants » à l'infection, fortement exposés mais restant négatifs aux tests IGRA. L'analyse a également inclus des macaques rhésus ayant reçu le vaccin BCG par injection sous-cutanée ou intraveineuse.

L'analyse d'un protéome complet dans le but d'identifier les réponses en anticorps n'a rien de nouveau en soi, mais les précédents travaux se sont intéressés quasi exclusivement aux individus malades, en répertoriant les protéines reconnues par les anticorps des patients atteints de tuberculose active.

En incluant les individus résistants, ceux atteints d'une forme latente de la maladie et les singes vaccinés par voie intraveineuse, trois populations qui ont su déjouer les assauts de la bactérie, Khan et ses collègues ont pu s'intéresser aux protéines qui apparaissaient de manière répétée dans la protection plutôt que dans la maladie.

Ils ont ainsi découvert que bon nombre des protéines utilisées dans les vaccins expérimentaux contre la tuberculose, notamment M72, suscitaient peu de réactions de la part des anticorps dans les groupes dont les systèmes immunitaires semblaient maîtriser la bactérie. En revanche, les chercheurs ont découvert un autre ensemble de protéines constamment reconnu par les anticorps dans ces groupes.

« Cette étude ouvre le débat sur le rôle des anticorps et leur potentielle contribution à la protection », témoigne Birgitte Giersing, directrice de l'unité Recherche, développement et politiques en matière de vaccins du département Vaccins et produits biologiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). « Le fait que cette analyse ait identifié toute une série de nouvelles cibles suscite beaucoup d'enthousiasme. »

(Après 30 ans de déclin, la tuberculose fait son retour aux États-Unis)

Pour mesurer l'impact potentiel du travail réalisé par Khan et ses collaborateurs, il faut prendre en compte l'ampleur des répercussions de la tuberculose sur l'histoire humaine et les décennies d'efforts visant à développer un vaccin efficace sans succès.

La tuberculose est une maladie ancestrale ; sa présence a même été détectée dans la colonne vertébrale de momies égyptiennes. Vous la connaissez peut-être sous l'un de ses anciens pseudonymes, phtisie dans l'Antiquité ou consomption au Moyen-Âge, mais elle a également porté diverses épithètes plus évocatrices, comme la peste blanche, le mal du roi ou encore la maladie romantique.

Puisqu'elle vidait les Hommes de leur vie et de leur couleur, la consomption fut donc étrangement romancée dans l'Europe des 18e et 19e siècles. La combinaison de pâleur et de maigreur maladive devint le standard de beauté de l'époque victorienne. La mort de nombreux artistes célèbres, de Frédéric Chopin à Eugène Delacroix en passant par Molière, contribua à nourrir cette image romantique de la maladie. Aux États-Unis, la tuberculose poussa même les habitants de la Nouvelle-Angleterre à croire qu'ils étaient la cible de vampires.

En réalité, la maladie se transmettait – et se transmet toujours – par voie aérienne. Si la tuberculose persiste dans le monde entier, la plupart de ses victimes vivent dans la promiscuité, dans des conditions défavorables sur le plan sanitaire et alimentaire. En d'autres termes, « c'est une maladie qui touche les milieux les plus pauvres », déclare Krish Ramanathan, PDG par intérim du Gates Medical Research Institute, filiale de la Gates Foundation et promoteur de l'étude de phase III sur le vaccin M72. « La plupart des pays riches ont oublié la tuberculose. »

Techniquement, il existe trois façons de se débarrasser de la tuberculose, comme nous l'explique Richard White, professeur de modélisation des maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

La première est de s'assurer que chaque personne sur Terre dispose d'un accès adéquat à une alimentation nutritive et à un système de santé. La seconde est de dépister tout le monde pour traiter les personnes infectées. Si elle paraît moins inextricable que l'éradication de la pauvreté dans le monde, cette option présente tout de même son lot de défis : de nombreux patients infectés par la tuberculose demeurent asymptomatiques et le traitement nécessite parfois l'association de divers antibiotiques pendant plusieurs mois.

La dernière option consiste à développer un vaccin efficace. « De toutes les interventions, c'est la seule encore disponible là où les autres sont impossibles », indique White. « Un unique point de contact avec le patient pour lui administrer un vaccin, c'est faisable même en zone de guerre. »

Seulement voilà, le chemin qui devait mener à la mise au point d'un vaccin efficace s'est avéré semé d'embûches. Le développement du BCG remonte au début du 20e siècle, lorsque Camille Guérin et Albert Calmette, l'un vétérinaire et l'autre médecin, ont commencé à cultiver des bacilles tuberculeux sur un milieu glycériné composé de fragments de pomme de terre et de bile de bœuf. Il s'agit encore du seul vaccin administré à ce jour et il offre une protection remarquable contre les formes graves de la tuberculose chez l'enfant, mais son efficacité chez l'adulte reste aléatoire, voire nulle dans certaines populations.

La principale difficulté à laquelle se heurtent les chercheurs impliqués dans le développement d'un nouveau vaccin est le manque de connaissances sur l'apparence de l'immunité contre la tuberculose.

Il n'existe pas de « corrélat de protection » pour la tuberculose, aucun marqueur biologique qui indiquerait si une personne bénéficie ou non d'une protection. Pour d'autres maladies, ce corrélat de protection peut prendre la forme d'une simple mesure des taux d'anticorps ; s'ils sont supérieurs à un certain seuil, alors on peut raisonnablement présumer que la personne est protégée.

Ce n'est pas le cas avec la tuberculose, confirme Helen McShane, professeure de vaccinologie à l'université d'Oxford. La maladie est incroyablement complexe, elle se cache dans les cellules et excelle dans l'art de tromper l'immunité de l'hôte. « Il est peu probable que l'on trouve un corrélat de protection élémentaire. Honnêtement, s'il existait, on l'aurait déjà trouvé. »

Choisir la bonne cible parmi les quelque 4 000 protéines exprimées par Mycobacterium tuberculosis n'a jamais été une science exacte. Par le passé, le choix des scientifiques s'est porté sur les plus répandues, les plus faciles à détecter ou celles qui avaient déjà été étudiées. « La science a eu beaucoup de mal à identifier lequel de ces antigènes pourrait fonctionner car elle ne disposait pas forcément des bons outils pour les tester », indique Giersing de l'OMS. « Il nous manque quelques composantes élémentaires. »

Outre l'absence de corrélats de protection, il n'existe pas non plus de modèle animal permettant de prédire avec fiabilité l'efficacité d'un vaccin chez l'humain. En d'autres termes, « la seule façon de déterminer ce que nous devons faire pour obtenir un vaccin efficace, c'est d'avoir un vaccin efficace », résume White. « Malheureusement, compte tenu de la nature de la tuberculose, les expériences qui nous indiquent si ce vaccin est efficace ou non sont très onéreuses. »

En effet, les coûts ont constitué un goulot d'étranglement majeur. Les pays où la tuberculose fait le plus de victimes sont également les moins bien dotés pour financer la recherche dans ce domaine. Compte tenu du risque d'échec historiquement élevé, les sociétés privées sont réticentes à investir dans des essais cliniques coûteux, qui nécessitent de suivre des milliers de participants pendant plusieurs années. Le budget de l'essai en cours sur le vaccin M72 est estimé à 550 millions de dollars et il est entièrement financé par la philanthropie.

Personne ne s'attend à ce que le nouvel atlas protéomique porte ses fruits du jour au lendemain. Il devrait plutôt contribuer à guider les chercheurs dans le processus long et itératif qui vise à dresser le portrait de la protection contre la tuberculose. Par exemple, l'étude a montré que les taux d'anticorps dirigés contre une protéine du vaccin M72, appelée PPE18, étaient significativement plus élevés chez les sujets atteints de tuberculose active par rapport aux porteurs de la forme latente de la maladie. Les taux d'anticorps étaient également supérieurs chez les singes ayant reçu l'injection sous-cutanée standard du vaccin BCG par rapport à la préparation intraveineuse plus protectrice. Dans les groupes présentant un meilleur contrôle de la maladie, notamment les sujets atteints d'une infection latente, les « résistants » et les singes protégés, les réponses chutaient en dessous du seuil pouvant être détecté de manière fiable par les chercheurs.

Les résistants, ces individus lourdement exposés dont l'organisme résiste encore et toujours à l'envahisseur, constituent l'une des énigmes les plus opaques de la recherche sur la tuberculose. L'étude a montré que les anticorps de ces groupes protégés convergent vers un ensemble commun de protéines de la bactérie. Pour une poignée d'entre elles, les anticorps des résistants semblent aider les cellules immunitaires à reconnaître et abattre leurs cibles avec plus d'efficacité.

Cela suggère que leurs anticorps ne se contentent pas de marquer l'exposition. Cependant, précise Khan, la corrélation n'implique pas la causalité. « Les anticorps se développent avec l'aide des lymphocytes T, donc une forte réponse en anticorps peut tout simplement être le fruit d'une bonne immunité des lymphocytes T plutôt que d'un mécanisme de protection à part entière. »

En ce qui concerne les antigènes reconnus par ceux qui génèrent une réponse protectrice, de plus amples recherches seront nécessaires. Par exemple, ces antigènes nouvellement identifiés confèrent-ils réellement une protection ? Le cas échéant, l'étape suivante consisterait à tester leur potentiel protecteur chez des modèles animaux avant de passer aux essais chez l'Homme. Il convient également de préciser qu'aucun de ces nouveaux travaux ne signifie que M72 est voué à l'échec.

Après tout, ce vaccin n'a pas été conçu pour induire la production d'anticorps ; ses deux protéines ont précisément été sélectionnées pour stimuler les lymphocytes T. Il s'agit simplement de nouvelles perspectives dans un domaine où les progrès se sont faits assez rares jusqu’à présent. Compte tenu des révélations de l'atlas, McShane s'attend à ce que la nouvelle génération de vaccins utilise une combinaison d'antigènes sollicitant à la fois les lymphocytes T et les anticorps. « Je pense qu'une approche équilibrée qui suscite une immunité cellulaire et humorale sera probablement la stratégie de vaccination la plus efficace », ajoute-t-elle.

Pour l'instant, les résultats de l'étude de phase III sur M72 sont attendus pour la fin 2028 et bien qu'il s'agisse du chef de file des candidats-vaccins, d'autres prétendants sont actuellement en développement, avec des approches qui leur sont propres.

« Cette diversité des stratégies nous offre autant de nouvelles opportunités », affirme White. Personne ne peut prédire lequel des candidats à venir sera efficace, si tant est qu'il y en ait un, mais le moindre fragment d'information rapproche les chercheurs du but ultime : comprendre la tuberculose. Chaque nouveau pas est à lui seul une source d'espoir, souligne-t-il.

« J'ai bon espoir que d'ici le milieu de la prochaine décennie, il pourrait y avoir un vaccin raisonnablement peu cher à fabriquer et qui fasse une très, très grande différence dans la lutte contre la tuberculose pour l’empêcher de faire toutes ces victimes. »