Peut-on guérir une infection par le papillomavirus ?

« L'infection par HPV est la maladie sexuellement transmissible la plus courante », rappelle Murielle Masson, chercheuse au CNRS à Strasbourg. Le papillomavirus humain, ou HPV, regroupe une famille de virus à ADN qui compte plus de deux cents types et infecte la peau comme les muqueuses, buccales ou génitales.

Si la plupart de ces infections disparaissent d'elles-mêmes en quelques mois, une douzaine de types, dits à haut risque, peuvent échapper à ce nettoyage naturel et finir par transformer les cellules qu'ils habitent.

« Ils sont associés principalement au cancer du col de l'utérus, à certains cancers de l'oropharynx et plus rarement à des tumeurs de la vulve, du pénis ou de l'anus », précise la chercheuse, le HPV 16 étant le plus répandu d'entre eux. En France, le cancer du col de l'utérus touche à lui seul environ 3 100 femmes chaque année et en tue un peu plus de 1 100.

« Il n'existe pour le moment aucun traitement [...] pour traiter les lésions prétumorales induites par HPV et susceptibles d'évoluer vers un cancer invasif du col de l'utérus, en dehors de la conisation, qui consiste à retirer les lésions au niveau du col par différents procédés » constate Hélène Péré, virologue à l'Hôpital européen Georges-Pompidou et professeure à l'université Paris Cité. Cette pratique entraîne toutefois des effets secondaires, selon elle, notamment en termes de prématurité sur de futurs enfants.

Contre ses formes les plus dangereuses, un vaccin protège les personnes qui n'ont pas encore été exposées. Mais aucun traitement éprouvé n'élimine le virus lorsqu'il est déjà là. C'est précisément sur ce point que travaillent aujourd'hui les chercheurs.

LA PHOTODYNAMIQUE, UNE SOLUTION NON INVASIVE ?

En 2019, l'Institut polytechnique national mexicain a annoncé, par voie de communiqué, avoir éliminé le papillomavirus chez vingt-neuf patientes grâce à un traitement par la lumière, la thérapie photodynamique, dont le résultat complet n'a paru dans une revue à comité de lecture que quatre ans plus tard, en 2023.

La méthode consiste à déposer sur les lésions une molécule photosensible qui, sous une lumière d'une longueur d'onde précise, détruit les cellules anormales sans recourir au bistouri. « Dans l'étude de Gallegos, ils ont utilisé l'acide delta-aminolévulinique. Ce type d'approche n'est pas nouveau et a déjà été documenté par le passé », note Murielle Masson. « L'étude est intéressante car cette approche n'est pas invasive, contrairement à la chirurgie, et permet d'éliminer les lésions, mais elle porte sur un nombre trop restreint de patientes ».

Selon elle, une autre question persiste quant à la photodynamique : « il reste à démontrer si elle peut entraîner une réaction immunitaire locale qui pourrait être, dans une certaine mesure, protectrice contre les cellules infectées par les HPV ».