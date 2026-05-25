Allergies : la recherche ouvre la voie à de nouveaux traitements

Chaque printemps, des millions de personnes allergiques retombent dans la même routine familière : vérifier les taux de pollen, se préparer à faire face à la congestion nasale et se procurer des médicaments qui promettent un soulagement passager.

Mais leurs options s'élargissent désormais : une nouvelle vague de recherches et de traitements « va plus loin qu'une approche unique », explique DeVon Preston, allergologue à la clinique de Cleveland. Les traitements ne se contentent donc plus de simplement traiter les symptômes mais ils visent à modifier la façon dont le corps réagit aux allergènes.

« D'autres traitements prometteurs sont en cours de développement », ajoute Scott Sicherer, directeur du Jaffe Food Allergy Institute à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Il explique que, parmi ceux-ci, certains consistent en des patchs et des comprimés qui permettent d'exposer le système immunitaire aux allergènes de manière innovante et prometteuse, et d'autres sont conçus pour « apprendre au système immunitaire à ne pas attaquer certaines protéines alimentaires ».

Ces avancées, ainsi que d'autres évolutions dans la recherche et la prise en charge, pourraient transformer le traitement des allergies pour les générations actuelles et futures.

DE LA GESTION DES SYMPTÔMES À LA RÉÉDUCATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Au fond, une réaction allergique est un cas d'erreur d'identification : le système immunitaire considère comme dangereux un élément habituellement considéré comme inoffensif, comme le pollen, les squames d'animaux ou une protéine alimentaire. Lorsque cela se produit, les allergènes provoquent une inflammation et des symptômes tels que des éternuements, des démangeaisons, une congestion ou un gonflement.

Pour compliquer les choses, « de nombreux patients allergiques souffrent de plusieurs affections allergiques », explique Robert Wood, directeur du département d'allergie, d'immunologie et de rhumatologie pédiatriques au Johns Hopkins Children’s Center, notant un recoupement entre l'asthme, l'eczéma et les allergies alimentaires.

Dans les cas d'allergies simples ou multiples, les traitements traditionnels sont généralement administrés après l'apparition des premiers symptômes. Les antihistaminiques bloquent la production de l'histamine, une substance chimique clé impliquée dans les réactions allergiques, tandis que les corticoïdes réduisent l'inflammation. Cependant, aucun des deux ne s'attaque au dysfonctionnement immunitaire sous-jacent.

En revanche, DeVon Preston relève que « la modification du système immunitaire vise à rééduquer ou à désensibiliser le système immunitaire allergique afin qu'il tolère les allergènes ». Cela se fait généralement en exposant l'organisme à de très faibles doses d'un allergène, que l'on augmente progressivement, ce qui aide le système immunitaire à apprendre à y réagir plus calmement « et le modifie pour le rendre moins allergique », explique Dale Umetsu, allergologue et immunologue à UCSF Health.

Mais cette approche, connue sous le nom d'immunothérapie, n'est pas entièrement nouvelle étant donné que la désensibilisation par injections repose sur une variante depuis des décennies. Ce qui change aujourd'hui, c'est la manière dont l'immunothérapie est personnalisée et administrée. En effet, les nouvelles approches peuvent s'avérer plus pratiques (par exemple la prise de comprimés à domicile au lieu d'injections), plus sûres pour certains patients, d'une durée d'administration plus courtes et mieux adaptées aux caractéristiques biologiques de chaque individu.

Plutôt que de remplacer les injections, ces innovations élargissent les options, en particulier pour les personnes qui ne tolèrent pas ou n'ont pas accès aux traitements traditionnels.

DE NOUVELLES FAÇONS D'ADMINISTRER L'IMMUNOTHÉRAPIE

C'est dans le domaine des allergies alimentaires que l'on observe certains des changements les plus importants. Jusqu'à présent, le traitement consistait à éviter strictement les aliments concernés et à être préparé aux situations d'urgence. Les nouveaux traitements, quant à eux, visent plutôt à développer une tolérance.

Par exemple, l'immunothérapie orale consiste à administrer « des doses très faibles de l'aliment concerné, puis de les augmenter progressivement » afin d'entraîner le système immunitaire à le tolérer.

D'autres approches sont également en cours de développement. « Les gouttes d'aliments à mettre sous la langue et l'utilisation de patchs contenant des protéines alimentaires » semblent particulièrement prometteuses, indique Matthew Rank, médecin au service d'allergologie, d'asthme et d'immunologie clinique à la Mayo Clinic en Arizona.

Même l'immunothérapie traditionnelle évolue. De nouveaux comprimés, souvent administrés pour traiter l'allergie au pollen de graminées ou d'ambroisie, offrent une alternative plus pratique aux injections et peuvent être pris à domicile.

Ces traitements, ainsi que d'autres, « fonctionnent de façon similaire aux injections traditionnelles en induisant une tolérance », explique Purvi Parikh, allergologue et immunologue à NYU Langone Health.

Les docteurs adaptent également les traitements en fonction des caractéristiques biologiques de chaque patient. Dans le cas de l'asthme, par exemple, certains patients souffrent d'une inflammation de type 2, une réaction immunitaire produite par certaines cellules et molécules spécifiques présentes dans les voies respiratoires, tandis que d'autres patients n'en souffrent pas. Cette distinction a une incidence directe sur le choix du traitement le plus efficace.