Et si vous vous étiriez mal ? Ce qu'en disent les scientifiques

MYTHE N°3 : SI L’ON NE S’ÉTIRE PAS RÉGULIÈREMENT, LES MUSCLES RACCOURCISSENT

Les faits : s’il est vrai que des étirements réguliers peuvent améliorer l’amplitude de mouvement et réduire la raideur musculaire, ainsi que l’a noté le panel international, les muscles ne peuvent pas physiquement raccourcir si l’on ne s’étire pas, c’est tout bonnement impossible. « Lorsque l’on s’étire, on n’allonge pas physiquement les muscles, explique Tracy Bonoffski. On agit sur la capacité du cerveau à tolérer une plus grande amplitude de mouvement. »

Donc, si l’on ne s’étire pas, « cette raideur que l’on ressent est davantage de nature neurologique », précise Cedric X. Bryant. « Cela signifie que le système nerveux est en mode protection », peut-être pour empêcher les muscles et les articulations de subir des lésions.

MYTHE N°4 : REBONDIR EN MAINTENANT UNE POSITION D’ÉTIREMENT PEUT AMÉLIORER LA FLEXIBILITÉ

Les faits : la pratique qui consiste à rebondir tout en maintenant une position d’étirement porte un nom, l’étirement ballistique, qui peut souvent s’avérer contre-productif. Si on le pratique lorsque les muscles sont encore froids, par exemple, cela est susceptible de déboucher sur un claquage ou sur une lésion au niveau des tendons. « Le fait de rebondir est susceptible de provoquer la contraction des muscles, plutôt que leur détente », explique Mariam Zakhary, médecin du sport à l’hôpital Mount Sinai, à New York. « On cherche des mouvements contrôlés pour améliorer la flexibilité. »

Une exception toutefois : les étirements ballistiques peuvent s’avérer utiles pour les athlètes très entraînés, comme les sprinters, les sauteurs et d’autres sportifs habitués aux mouvements explosifs, du moins à condition d’avoir correctement préparé leurs muscles avec un échauffement adéquat et des étirements dynamiques, selon Tracy Bonoffski.

MYTHE N°5: S’ÉTIRER AVANT L’ENTRAÎNEMENT PRÉVIENT LES COURBATURES

Les faits : « Rien n’indique que les courbatures soient atténuées grâce aux étirements », prévient David Behm. Les courbatures, une gêne et une fatigue musculaires qui apparaissent généralement vingt-quatre à quarante-huit heures après un effort intense, sont dues à des déchirures microscopiques des fibres musculaires. S’étirer avant de faire de l’exercice n’empêchera pas ce phénomène ; il s’agit d’une réaction naturelle à un effort soutenu.

Mais une séance d’étirements après un entraînement peut aider à atténuer la douleur musculaire, surtout si on la couple à l’utilisation d’un foam roller, un rouleau de massage en mousse dense qui permet d’appliquer une pression sur les muscles endoloris. « Le foam rolling semble avoir un effet positif sur les courbatures, il évacue les fluides et l’inflammation de la zone ciblée », précise David Behm.

MYTHE N°6 : TOUT LE MONDE BÉNÉFICIE DU MÊME TYPE D’ÉTIREMENTS

Les faits : il n’existe pas de méthode universelle dans ce domaine. « Nous sommes tous différents sur le plan physiologique, les étirements comportent de nombreuses subtilités, donc il faut trouver ce qui fonctionne pour soi », explique Fabio Comana.

En effet, certaines approches conviennent mieux à certaines personnes qu’à d’autres ; cela dépend du type d’exercice que l’on pratique, ainsi que des objectifs personnels, de l’âge et du niveau de forme. Par exemple, les étirements assistés ou passifs, qui impliquent la présence d’un professionnel qui vous guide vers des étirements plus profonds pour améliorer l’amplitude de mouvement, bénéficie tout particulièrement aux adultes d’un certain âge et aux personnes dont la mobilité est réduite, indique Cedric X. Bryant.

Selon Fabio Comana, pour la plupart des personnes, des étirements dynamiques sont recommandés avant de faire du sport ou de l’exercice à haute intensité, tandis que « les étirements statiques sont plus efficaces après l’entraînement, car les tissus sont plus chauds et plus souples ». « C’est là que vous en tirerez le meilleur bénéfice. »

MYTHE N°7 : MAINTENIR UNE POSITION D’ÉTIREMENT EST LE MEILLEUR MOYEN D’AMÉLIORER SON ÉQUILIBRE

Les faits : une étude publiée en décembre 2025 dans la revue Annals of Human Biology compare les effets des étirements statiques et des étirements dynamiques sur l’amélioration de l’équilibre chez les adultes en bonne santé. Bien qu’il puisse sembler que le fait de se maintenir dans une position d’étirement soit idéal pour améliorer l’équilibre, les chercheurs ont montré que les étirements dynamiques étaient encore plus efficaces à cet égard.

« Les étirements dynamiques sont meilleurs pour l’équilibre, car on a besoin d’informations sensorielles pour améliorer la détection et la réaction aux mouvements », explique David Behm. Dit autrement, l’équilibre dépend de la coordination neuromusculaire et les étirements dynamiques aident à développer cela.

MYTHE N°8 : IL EST IMPOSSIBLE DE TROP S’ÉTIRER OU DE LE FAIRE TROP SOUVENT

Les faits : trop s’étirer peut irriter les muscles, les ligaments et les articulations, et potentiellement accroître le risque de déchirures musculaires. « Si vous allez jusqu’à l’inconfort maximum [en vous étirant], vous exercez beaucoup de tension sur ces muscles et êtes susceptible de causer des micro-dégâts qui mettent quarante-huit heures à se résorber », prévient David Behm.

En outre, des étirements excessifs « peuvent engendrer une hypermobilité des tissus et des joints, et ainsi compromettre la stabilité », explique Fabio Comana. Cela peut potentiellement favoriser un affaiblissement musculaire et des lésions articulaires.