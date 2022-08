La politique européenne « 0 pollution » fera-t-elle baisser les cas de cancers ?

Selon une étude récemment publiée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), l’Europe représente 20 % des décès par cancers dans le monde. « Le rapport estime que les risques d’origines environnementale et professionnelle sont responsables d’environ 10 % des cas de cancers en Europe ».

Ces chiffres sont considérables. Parmi les risques les plus courants, les polluants se caractérisent essentiellement par « la pollution atmosphérique, la fumée de tabac ambiante, le radon, les rayonnements ultraviolets, l’amiante, certaines substances chimiques et d’autres polluants ».

Au sein d’un communiqué, le directeur exécutif de l’AEE a affirmé qu’il était possible de réduire et de largement éviter de nombreux risques cancérigènes. « Il y a un certain nombre de facteurs de risques de cancers qui ne sont pas évitables. Mais les risques liés à l’exposition dans l’environnement le sont clairement » assure Gerardo Sanchez, expert en santé et environnement et auteur du dossier sur les cancers en Europe pour l’AEE.

Pour ce faire, les scientifiques encouragent et prônent la stratégie de l’Union européenne d’appliquer des politiques « rigoureuses » notamment pour « la durabilité dans le domaine des produits chimiques », ainsi qu’une politique « 0 pollution » au sein du pacte vert européen.

« Le terme de « 0 pollution », c’est une illustration, une façade. L’ambition doit être importante puisque ce qui est fait actuellement pour réduire la pollution et les émissions ne fonctionne pas assez. Ça ne va pas résoudre le problème, nous devons réellement changer l’ensemble du système. Quand on regarde cette politique de « 0 pollution », on réalise qu’il faudrait attendre 2050 pour atteindre un niveau de pollution assez faible pour que ça ne soit plus nuisible pour la santé. Une transformation radicale est nécessaire afin de transformer et de modifier les taux actuels de pollution. Sinon, on continuera d’avoir de nombreux cas de cancers et de maladies » affirme Gerardo Sanchez, expert en santé et environnement et auteur du dossier sur les cancers en Europe pour l’AEE.

Au sein du communiqué, l’AEE précise que selon les estimations, 250 000 Européens décèdent chaque année suite à un cancer lié à l’environnement. « La politique de l’Union européenne est définitivement la plus ambitieuse. Celle des Américains est aussi sérieuse. Est-ce que c’est suffisant ? C’est un vrai débat. On voit que les politiques sont de plus en plus strictes, mais il faut arrêter d’attendre les preuves parfaites que la pollution est nocive pour la santé avant de réagir. Nous devons partir du principe qu’il faut être précautionneux ».

« […] Dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer, nous nous sommes fermement engagés à réduire les contaminants dans les eaux, le sol et l’air. […] Nous devons travailler avec la nature, et non contre elle » témoigne Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire. Cette dernière valorise notamment les engagements de l’UE de réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2030.