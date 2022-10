Des paléontologues découvrent le chaînon manquant de l'évolution des vertébrés

Les fossiles présentés dans ces nouvelles études sont remarquablement complets. Parmi les restes découverts dans la municipalité de Chongqing figure un proche cousin des requins mesurant un peu plus de deux centimètres, ainsi qu'un nouveau type de poisson cuirassé primitif. Plus au sud, les fossiles mis au jour dans la province du Guizhou comprennent la colonne vertébrale d'un ancêtre du requin et les plus anciennes dents de vertébré à mâchoires connues à ce jour. Ces dents acérées se présentent sous la forme d'arcs minuscules de quelques millimètres de rayon.

Ensemble, ces fossiles « nous montrent pour la première fois un fragment de notre propre évolution, » déclare Per Ahlberg, paléontologue à l'université d'Uppsala en Suède et coauteur de l'une des quatre études. « On savait que ce maillon existait, on savait qu'il était très important, mais il n'y avait quasiment aucune preuve directe le concernant ; et soudainement, boum, la voilà. »

NOS ANCÊTRES LES POISSONS

Ces nouveaux spécimens contribuent à réduire l'éternel fossé entre les données génétiques et le registre fossile. L'ADN des vertébrés actuels suggère fortement que les premières branches de l'arbre phylogénétique des vertébrés auraient émergé il y a 450 millions d'années. Les lignées les plus précoces ont produit les vertébrés dépourvus de mâchoire qui régnaient en maître sur les océans primitifs. Plus tard, une autre branche a produit les vertébrés à mâchoires qui ont fini par se diversifier en poissons osseux et poissons cartilagineux. Les premiers quitteront l'océan pour se transformer en amphibiens, en reptiles, en oiseaux et en mammifères, parmi lesquels notre espèce, alors que les seconds y resteront pour compter parmi leurs descendants les requins ou les raies.

Avant ces récentes trouvailles, aucun squelette de vertébré à mâchoires n'avait été découvert dans des roches âgées de plus de 425 millions d'années. Ces dernières années, les paléontologues ont mis au jour des écailles et d'autres fragments qui suggèrent la présence de poissons à mâchoires durant le Silurien, une période allant de -443,8 à -419,2 millions d'années. Cependant, en l'absence de squelettes complets, les chercheurs étaient limités dans leurs conclusions sur la vie et l'anatomie des premiers poissons à mâchoires.

« En raison des lacunes du registre fossile, les poissons à mâchoires avaient une présence fantomatique au cours des premières dizaines de millions d'années après leur naissance, » écrit l'auteur principal de l'étude, You-an Zhu, paléontologue au sein de l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie, dans l'édition chinoise de National Geographic.

LA ROUTE DES FOSSILES

La majorité de ces découvertes intervient suite aux recherches menées par des paléontologues chinois le long d'une route panoramique taillée dans les montagnes escarpées de Chongqing, pour rejoindre le village de Chuanhegai. En 2019, une équipe mise sur pied par les paléontologues Min Zhu et Qiang Li a examiné la roche exposée par les 45 virages en épingle sculptés dans les versants. Dans l'un de ces virages, les chercheurs ont repéré une pierre présentant un petit fossile de poisson dans un bloc tombé d'une couche de roche supérieure. C'était le tout premier fossile de Bianchengichthys, un poisson cuirassé primitif présenté en 2021.

La mise au jour de ce fossile était la preuve que les roches de la zone pouvaient renfermer de spectaculaires restes de poissons primitifs. C'est pourquoi en 2020 les paléontologues ont commencé à sonder les couches de roches voisines encore plus anciennes ; et leurs recherches ont révélé une faune fossile à la diversité remarquable.