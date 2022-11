L’éruption du Hunga Tonga fut encore plus puissante que ce que pensaient les scientifiques

En avril, le RV Tangaroa est arrivé sur le site dans le cadre de la première étape d'une enquête en deux parties appelée Tonga Eruption Seabed Mapping Project (TESMaP) et dirigée par le NIWA et la Nippon Foundation. En août, l'intervention fut assurée par le Maxlimer, navire sans équipage de SEA-KIT International commandé à distance depuis le Royaume-Uni. Les chercheurs ont étudié la région avec précision, cartographié les fonds marins, pris des photos et des vidéos, analysé la colonne d’eau et collecté des échantillons de cendres et de roches volcaniques.

Au total, l’équipe a cartographié plus de 13 500 km2 autour du volcan, révélant une zone dépourvue de vie et recouverte d’une fine couche blanchâtre de sédiments. Les carottes extraites dans cette zone ont révélé l’origine de ce désastre : une avalanche rapide et dévastatrice de cendres chaudes et d’éboulis volcaniques appelée coulée pyroclastique, issue de l’effondrement du panache volcanique de cendres et de gaz.

MacKay souligne que les scientifiques ne peuvent qu’émettre des hypothèses quant à la dynamique des coulées pyroclastiques sous l’eau puisque qu’aucune n’a pu être observée en personne. D’après leur théorie, lorsque les débris plongent dans l’eau les cendres chaudes provoquent la vaporisation de l’eau ce qui forme une couche de gaz qui favorise la propagation des matériaux sur le sol océanique, à la manière d’un toboggan.

Les scientifiques ont trouvé des preuves de multiples coulées pyroclastiques sur les rebords de la caldeira. L’avalanche volcanique a franchi les vallées et les monts sous-marins et a dépassé de 80 km les limites de l’aire de recherche de l’équipe de scientifiques, ce qui laisse penser que des débris ont pu être propulsés encore plus loin.

Les coulées pyroclastiques semblent également être responsables des dégâts occasionnés sur les lignes de communication domestiques et internationales des îles Tonga, ce qui a entravé les premières interventions. La modélisation dirigée par Emily Lane, de NIWA, suggère que les rejets volcaniques se sont déversés dans une vallée où se trouvait l’un des câbles sous-marins et ont ricoché sur les parois de la dépression. Un tel mouvement pourrait expliquer pourquoi un morceau de câble s’est retrouvé emporté au nord en direction du volcan.

Les dernières recherches indiquent également que l’explosion du volcan a provoqué un affaissement de 700 mètres du cratère central. Cela confirme les résultats d’une enquête antérieure réalisée en mai par le volcanologue Shane Cronin de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande et par une équipe des services géologiques des îles Tonga. « Il y a un énorme trou dans le sol là où il n’y en avait pas auparavant », explique Richard Wysoczanski, biologiste marin au NIWA. « C’est assez spectaculaire. »

Les trois quarts des roches excavées et éjectées semblent avoir atterri dans un périmètres de 19 km autour du volcan. La plupart des matériaux volcaniques restants semblent avoir circulé dans l’atmosphère sous forme de poussière pendant des mois, ce qui a intensifié les couleurs du ciel au lever et au coucher du soleil, explique MacKay. C’est ce qu’il s’est passé après l’éruption du Krakatoa en 1883 et a probablement inspiré le ciel rouge peint dans « Le cri » de Edvard Munch.

Si le volcan s’est assagi, il ne s’est pas pour autant totalement endormi : il rejette désormais dans la mer de l’eau chaude chargée de fragments de verre volcanique. « Il n’est pas complètement éteint », explique Wysoczanski, ajoutant qu’une nouvelle éruption est peu probable.

L'ÉRUPTION VUE DU CIEL

Les scientifiques ont été surpris de constater que l’explosion avait laissé les pentes du volcan intactes. Toute l’énergie éruptive semble avoir été dirigée directement vers le ciel, précise MacKay. Cet étrange évènement pourrait expliquer un autre fait remarquable : la hauteur du panache volcanique.

Comme on peut le voir sur les images prises par les satellites en orbite autour de la Terre, les cendres et les gaz ont rejoint le ciel en un fulgurant tourbillon au moment de l'explosion. Lorsque Simon Proud, expert en télédétection par satellite au Centre national d'observation de la Terre (NCEO) du Royaume-Uni, a analysé les données, il a sincèrement douté des chiffres obetenus. Pourtant, une deuxième vérification de ses calculs a confirmé les résultats improbables : le panache volcanique a culminé à 57 kilomètres de haut, dans une couche de l’atmosphère appelée mésosphère où la plupart des avions ne peuvent pas voler et où les étoiles filantes illuminent le ciel.

« Nous n’avions jamais rien vu d’autre atteindre une telle altitude », affirme Proud, auteur principal de l’étude sur la hauteur de la nuée ardente. « C’était à couper le souffle. »

Alors que le nuage terrifiant se propageait au-dessus des îles, les vagues du tsunami, dont certaines atteignaient 15 mètres de haut d'après certaines estimations, commencèrent à s’écraser sur les rivages alentours. À la surprise des scientifiques, la perturbation s’est rependue sur les océans du monde entier ce qui augmenté de 30 centimètres le niveau de la mer Méditerranée, située de l’autre côté de la planète.

Ce tsunami si inhabituel est le fruit d’une accumulation d’évènements divers. Près du volcan, des facteurs tels que l’effondrement du plancher de la caldeira et des coulées pyroclastiques ont stimulé le déchaînement des eaux. Le choc a également provoqué de brutales chutes de la pression atmosphérique, « ce qui a fomenté le tsunami », explique Lane de NIWA, spécialisée dans ce phénomène naturel violent.

Loin du volcan, un phénomène quelque peu différent était à l'œuvre. En explosant vers le ciel, l’énorme panache volcanique a repoussé l’atmosphère, propageant des ondes atmosphériques qui, en six jours, ont fait quatre fois le tour du globe. « L’explosion était si puissante qu’elle a fait osciller l’atmosphère », explique Quentin Brissaud, géophysicien au sein du Norwegian Seismic Array et auteur d’une étude qui décrit les effets atmosphériques de l’éruption.

Alors qu’elles parcouraient le monde en un éclair, ces ondes ont perturbé la surface de l’océan et formé un tsunami météorologique. L’unique occurrence documentée de ce phénomène date de l’éruption du Krakatoa en 1883, l’une des éruptions volcaniques les plus puissantes et meurtrières de l’histoire.

De nombreuses questions à propos de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, comme ce qui a déclanché la terrible éruption, restent pour l'instant sans réponse.

Comme le dit Wysoczanski : « L'étude ne fait que commencer. »