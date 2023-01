Quand les requins se nourrissaient de dinosaures

Dans une époque reculée, il y a environ 86 millions d’années, la dépouille d’un hadrosaure fut emportée vers la mer. Ce dinosaure à bec de canard avait péri quelque part sur terre mais les gaz provoqués par la décomposition avaient suffisemment ballonné sa carcasse imposante pour qu'elle flotte dans des eaux chaudes où des requins affamés purent la déchiqueter. Les détails de ce festin, ce sont les fossiles qui nous les racontent.

Un chasseur de fossiles amateur, Keith Ewell, a découvert en 2005 dans la formation géologique de Smoky Hill Chalk, dans l’ouest du Kansas, une série de neuf os de la queue d'un dinosaure. Le site préhistorique où ces fossiles ont été mis au jour est surprenant. Au Crétacé, époque à laquelle s’accumulaient les couches de sédiments de la Smoky Hill Chalk, le Kansas était en partie immergé par la voie maritime intérieure de l’Ouest. Les dinosaures ne vivaient pas dans cet environnement marin mais il arrivait que leur dépouille soit transportée lors d'inondations locales et d’autres phénomènes aquatiques, jusqu’aux mâchoires des carnivores marins. Si le plésiosaure, armé de ses quatre palettes natatoires, et le mosasaure, aux airs de dragon de Komodo, se partageaient la couronne des prédateurs reptiliens, les requins préhistoriques tiraient eux-aussi leur épingle du jeu comme le prouvent les traces de dents distinctives présentes sur les fossiles de queue retrouvés par Ewell.

Michael Everhart, paléontologue au Sternberg Museum of Natural History, a décrit ces ossements en collaboration avec Ewell dans une étude publiée en 2006 dans la revue Transactions of the Kansas Academy of Science. Ce cas de dinosaure transporté en mer constitue non seulement un évènement extrêmement rare, seulement six cas avaient été recensés à Smoky Hill Chalk, mais aussi une découverte exceptionnelle puisqu’au moins quatre des vertèbres de l’hadrosaure portent des marques de dents uniquement imputables à un requin charognard.

Reste à savoir de quel requin il s'agit. Une dent dentelée en forme de A appartenant à un représentant du genre Squalicorax a été découverte juste en dessous des ossements. Cependant, cette proximité ne signifie pas forcément que cette dent a appartenu au requin ayant dévoré la carcasse du dinosaure. Association ne sous-entend pas toujours intéraction. En réalité, d’après Everhart et Ewell, les marques de dents ne semblent pas avoir été causées par un requin aux dents dentelées. Il est plus probable que le dinosaure ait été dévoré par Cretoxyrhina, un genre de requin massif d’environ six mètres de long, notamment parce que des fragments de dents de ce requin ont été retrouvés implantés dans des ossements présentant des traces de morsures similaires. Au moins un Cretoxyrhina doit avoir mordu dans la chair de l'hadrosaure.

Bien qu'elle soit exceptionnelle, la découverte d’Ewell n'est pas un cas isolé. D’après Everhart, à l'exception de deux spécimens, tous les fossiles incomplets de dinosaures retrouvés à la Smoky Hill Chalk présentaient des traces de morsures. Par exemple, dans le cas du Niobrarasaurus, majoritairement recouvert de solides écailles, les marques de dents indiquent que la partie basse de l’un de ses membres antérieurs a été arraché par un Cretoxyrhina charognard.