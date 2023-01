Qu’est-ce que les NFT et comment fonctionnent-ils ?

QUELS USAGES POUR LES NFT ?

Selon les partisans des NFT, ces derniers offriraient aux artistes un nouveau modèle de revenus qui leur permettrait de vendre des images, des vidéos et d’autres actifs numériques sous la forme d’articles à collectionner en ligne ou bien d’œuvres d’art. Ils peuvent également servir à collecter des fonds. L’Ukraine a par exemple levé des dizaines de millions d’euros lors de ventes de NFT aux enchères l’an dernier pour financer son effort de guerre contre la Russie.

À l’inverse des fichiers numériques normaux, les NFT peuvent contenir de minuscules programmes informatiques, qu’on appelle « programmes intelligents », qui parfois peuvent distribuer des royalties à l’auteur d’un NFT quand celui-ci est revendu. Comme les NFT sont uniques et transférables, ils peuvent également faire office de tickets, de justificatifs d’affiliation ou même de registres de crédits-carbone. Dans certains jeux vidéo fonctionnant grâce à la blockchain comme Axie Infinity, les NFT sont des personnages et des objets à part entière dont les joueurs peuvent être propriétaires et qu’ils peuvent même acquérir en donnant de l’argent à d’autres joueurs.

Certains artistes ont bon espoir que les NFT, et le milieu artistique qu’ils ont créé, chambouleront les business models traditionnels du secteur de la création et qu’ils fourniront aux artistes davantage d’aubaines lucratives et équitables. Des artistes utilisent déjà les NFT pour mettre en place des collectifs de fans et de clients : des organisations autonomes décentralisées ou DAO.

Selon les partisans les plus optimistes des NFT, cette technologie pourrait être à la base de notre identité au sein d’un « métavers ». Cette vision du monde prévoit le recours à des « avatars » virtuels pour travailler et jouer au sein d’espaces numériques nombreux et interopérables. Les tenants des NFT imaginent que, de la même façon que nous possédons de vrais objets dans le monde réel, les NFT pourraient faire office d’actes de propriété pour leurs équivalents dans le métavers.

Au-delà de la propriété numérique, la nature décentralisée des NFT signifie qu’on pourrait s’en servir dans la protection des fichiers numériques contre la falsification ou bien pour suivre la chaîne de contrôle des fichiers. En juin, le Starling Lab, un groupe de recherche cofondé par Stanford et la Fondation USC Shoah, a soumis à la Cour pénale internationale un dossier ayant recours à des NFT et à des technologies voisines pour archiver des dossiers concernant les attaques militaires de la Russie sur des écoles ukrainiennes.

QUELLES SONT LES CRITIQUES ÉMISES À L’ENCONTRE DES NFT ?

Si les NFT ont attiré une ardente communauté de défenseurs, ils se sont également attiré les foudres de certains.

Tout d’abord, de nombreux usages proposés pour les NFT ne nécessitent pas l’existence des NFT pour fonctionner (par exemple l’affiliation à un club) ou bien n’ont tout simplement pas encore vu le jour. Par conséquent, certains détracteurs voient la prolifération des NFT comme une simple « ruée vers l’or » n’ayant pas grand-chose à voir avec leur technologie sous-jacente.

Il y a ensuite des préoccupations d’ordre technique. La question de la simple faisabilité technique d’un « métavers » interopérable, l’un des cas d’usages des NFT les plus ambitieux, suscite le débat. Si vous avez déjà cliqué sur un lien mort, vous savez qu’il est difficile de conserver un actif numérique en ligne. Les NFT ne contiennent généralement pas d’actifs numériques eux-mêmes. Ainsi, bien souvent, un NFT donné ne sera stable qu’autant que ne le sera l’ordinateur (ou le réseau) qui stocke le fichier de l’actif. Même si l’ordinateur qui stocke l’actif bénéficie d’une maintenance convenable, il est difficile de prévenir l’« érosion des bits », c’est-à-dire la tendance des données à se dégrader au fil du temps. Pour remédier à cela, des développeurs sont en train d’imaginer des moyens de stocker des fichiers sous un format décentralisé et redondant.

À l’instar d’autres jeunes technologies, les NFT ont eux aussi attiré leur lot de personnes mal intentionnées. Des escrocs ont fait gonfler les prix des NFT en s’« arnaquant » eux-mêmes en se vendant des jetons à un prix trop élevé et ont créé et vendu d’innombrables NFT tirés d’œuvres volées. Des projets NFT surgissent avec une régularité alarmante et font entrevoir aux acheteurs une vision à long terme palpitante puis baissent le rideau et s’enfuient avec l’argent des acquéreurs. Le procédé est si répandu qu’il existe un terme pour le nommer : le « rug pulling », littéralement le « tirage de tapis ».

De plus, les escrocs ont pu compter sur l’aide de la blockchain elle-même. Les voleurs de NFT ont fréquemment recours au hameçonnage et à d’autres méthodes pour amener par la ruse leurs victimes à vider leurs porte-monnaie numériques. Lors de la seule année 2022, plus de 100 millions d’euros de NFT ont été volés. Et comme les transactions de NFT sont par nature décentralisées, les transferts illicites ne peuvent pas être annulés par une tierce partie.

En outre, les NFT ont été critiquées pour leur empreinte carbone. La plupart dépendent directement ou indirectement de la blockchain Ethereum qui il y a peu encore était énergivore. Un jour de janvier 2022, une estimation des émissions d’Ethereum excédait par exemple les 135 kilogrammes de CO 2 pour une transaction moyenne. Ce qui revient à mettre feu à plus de 60 litres d’essence.

Cependant, en septembre 2022, Ethereum est passé à une architecture fondée sur la « preuve d’enjeu » qui lui a permis de réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de CO 2 de plus de 99,9 %. Le Crypto Carbon Ratings Institute, firme spécialisée dans l’analyse de données, estime que l’électricité utilisée pour une transaction Ethereum nécessite 0,0063 kilowattheures, soit environ trois grammes de CO 2 , c’est-à-dire les émissions produites par le véhicule de tourisme américain moyen lorsqu’il parcourt 12 mètres environ.

Grâce à cette baisse drastique de leur consommation d’énergie, les NFT sont pour beaucoup de personnes une bretelle d’accès importante vers le monde des « cryptos » en général. À elle-seule, la blockchain Bitcoin, qui est plus connue, génère des millions de tonnes de CO 2 et des milliers de tonnes de déchets électroniques chaque année.

QUEL AVENIR POUR LES NFT ?

Actuellement, les NFT subissent les conséquences d’un « hiver crypto », un marché des cryptomonnaies profondément sceptique qui s’est refroidi après les sommets atteints début 2022. Après des milliards d’euros de pertes et de vols, et après l’effondrement de certaines des plus importantes entreprises de cryptomonnaies, les régulateurs du monde entier étudient des façons de classer et de taxer ces actifs.

Malgré tout, les NFT subsistent. Peut-être se passera-t-il ce qu’il s’est passé avec l’éclatement de bulle Internet au début des années 2000, que de nombreuses start-ups des NFT dépériront du fait d’un contrôle intense exercé sur le marché et que les quelques élues qui survivront refonderont le monde numérique.