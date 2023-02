Les lactariums sont-ils la solution pour éviter de nouvelles pénurie de lait en poudre ?

COMMENT LE BRÉSIL A LANCÉ SON PROGRAMME DE LACTARIUMS

À la fin des années 1970, le Brésil avait un système semblable à celui des États-Unis dans lequel l’aide à l’allaitement à l’hôpital était indépendante du travail de collecte du lait. À cette époque, João Aprígio Guerre de Almeida était un jeune chercheur en biologie médicale et s’intéressait à des méthodes de collecte et de conservation du lait maternel. Il s’est aperçu que les procédés mis en place par les trois lactariums du pays posaient de graves problèmes de contrôle qualité.

La mode était à l’allaitement et João Aprígio Guerre de Almeida n’a pas tardé à se retrouver en charge du programme brésilien de développement des lactariums. En 1986, il a établi un nouveau modèle. Tout d’abord, il était important que le lait provienne uniquement de dons pour que les femmes ayant du lait ne soient pas incitées à négliger leur propre bébé. Afin que les réserves restent stables, il était logique de combiner la promotion de l’allaitement et la collecte du lait maternel.

En outre, João Aprígio Guerre de Almeida a découvert que ce qui coûtait le plus dans la gestion d’un lactarium était l’acquisition de produits en verre de classe médicale permettant de conserver le lait (environ 85 % du budget). Il a donc préféré opter pour des récipients alimentaires reconditionnés tels que des pots de mayonnaise ou de café qui étaient tout aussi sûrs et pouvaient être récupérés. Au lieu de machines de pasteurisation étrangères, il s’est également mis à employer des équipements de laboratoire produits localement permettant de tester la nourriture. Ces derniers étaient moins coûteux et pouvaient effectuer les mêmes opérations afin de déterminer la valeur nutritionnelle du lait.

Au fil du temps, de plus en plus de lactariums ayant recours à ce nouveau système ont ouvert et bénéficiaient de publicités à la radio et à la télévision. Ces centres, situés dans des hôpitaux, sont devenus des endroits où l’on pouvait stocker son lait après l’avoir tiré pour s’en servir plus tard ; avant que les entreprises commencent à avoir leurs propres lactariums. Il y avait également des centres de collecte où l’on pouvait déposer son lait maternel.

Dans certaines villes, l’État n’avait pas assez de voitures pour se rendre au domicile de toutes les donneuses, donc les lactariums travaillaient avec les pompiers qui avaient appris à stocker le lait en toute sécurité. Les facteurs ont également été mobilisés pour la promotion de l’allaitement. Ils savaient quelles femmes, au cours de leur tournée, étaient enceintes et étaient susceptibles d’avoir besoin d’informations sur l’allaitement.

Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), entre 1990 et 2015, le Brésil a réduit son taux de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans de 73 %, notamment grâce à ce programme, mais aussi grâce à d’autres efforts visant à accroître la couverture vaccinale et l’aide financière apportées aux familles à faibles revenus. Selon Fiocruz, première fondation de recherche en biologie du pays, si le réseau de lactariums du Brésil est renommé, il n’est toutefois en mesure de subvenir aux besoins que d’environ 60 % des bébés prématurés et en sous-poids à la naissance.

« S’il existait une boussole éthique pour les banques de lait, la flèche indiquerait le Brésil », affirme Summer Kelly, tout juste désignée présidente de la HMBANA. « L’effort sans relâche des lactariums brésiliens en faveur du soutien aux mères qui allaitent et en faveur de leur protection inspire et stimule d’autres lactariums dans le monde. »

SERVIR DE MODÈLE À D’AUTRES PAYS

En obtenant une reconnaissance internationale, les lactariums brésiliens ont incité d’autres pays à travailler avec le Brésil pour mettre en œuvre des programmes similaires. De nos jours, la plupart des pays d’Amérique du Sud ainsi que Cuba, la République Dominicaine, le Cap-Vert, le Mozambique et l’Angola ont créé des lactariums en s’inspirant de ce modèle.

PATH, une organisation de santé internationale, a également collaboré avec des pays comme l’Inde, l’Afrique du Sud, le Vietnam et le Kenya pour mettre en œuvre des programmes d’allaitement dérivés du modèle brésilien. Au Kenya, par exemple, le premier lactarium d’Afrique de l’Est a été fondé sur un modèle exhaustif ; il permet d’allaiter et est une adaptation de l’approche brésilienne au contexte local.

« Quand nous travaillons dans un pays, c’est surtout sur la base de ce modèle que nous œuvrons avec les gouvernements pour implanter [un lactarium] », explique Kiersten Israel-Ballard, cheffe d’équipe du programme « Nouveau-nés, Santé Infantile et Nutrition » mis en place par la PATH. « Si vous donnez la priorité au lait de la donneuse mais que vous n’aidez pas la mère, ce n’est pas viable. La priorité c’est qu’on leur fournisse de l’aide pour allaiter et que cela devienne une solution à long terme. »

Pour Ana Clara Benevenuto Mattos de Andrade, le don de lait est en quelque sorte devenu une tradition familiale. Il y a plus de vingt ans, son frère a été hospitalisé alors qu’il n’était encore qu’un nouveau-né, et leur mère a fait don de lait dans un lactarium tout en recevant de l’aide pour apprendre à le nourrir. Quand Ana Clara Benevenuto Mattos de Andrade s’est trouvée avec un excédent de lait après la naissance de son propre enfant, elle a décidé d’en faire don également. Cela fait quatre mois qu’elle envoie chaque semaine des bouteilles de lait au lactarium du Núcleo Perinatal de l’Hospital Universitário Pedro-Ernesto de Rio de Janeiro.

« Malheureusement, quand les bébés sont hospitalisés, il y a des mères qui n’ont pas les moyens de se rendre à l’hôpital tous les jours pour les nourrir ; c’est la réalité de nombreuses familles au Brésil, déplore-t-elle. Je ressens le besoin de venir en aider à ces mères et à ces bébés. »

Ce reportage a été en partie financé par le Fonds Howard G. Buffet pour les femmes journalistes de l’International Women’s Media Foundation.