Tout ce qu’il faut savoir sur la congélation de vos ovocytes

La congélation d’ovocytes existe depuis les années 1980. Mais jusqu’en 2012 aux États-Unis, on a considéré qu’il s’agissait d’une procédure controversée et expérimentale. Cette année-là, la Société américaine de médecine de la reproduction l’a approuvée pour les femmes sur le point de se voir administrer des traitements toxiques contre les cancers susceptibles de réduire leur fertilité à néant. Ce n’est que deux ans plus tard, après la publication de recherches rassurantes sur la bénignité et l’efficacité de la pratique, que l’ASRM a donné son aval pour un déploiement plus général de la congélation d’ovocytes.

En France, il aura fallu attendre la loi bioéthique publiée le 3 août 2021 pour obtenir l’aval de la congélation des gamètes pour tous et toutes. « Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme entre son 29e et son 37e anniversaire. […] Les femmes et les hommes pourront faire congeler leurs gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) sans motif médical. Jusqu'à présent, une femme ne pouvait avoir recours à la congélation de ses propres ovocytes, sauf nécessité médicale » indique Service-Public.fr.

Depuis lors, c’est devenu une option de plus en plus populaire auprès des femmes qui repoussent le moment où elles vont avoir des enfants pour des raisons personnelles.