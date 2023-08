En Islande, les volcans semblent se réveiller tous les 320 jours

UNE ÉRUPTION PAS COMME LES AUTRES

À première vue, ces trois éruptions, malgré leurs durées différentes, semblent difficiles à distinguer.

« Les schémas qui ont précédé les trois événements sont très similaires », explique M. Mitchell. Un ensemble de tremblements de terre se produit lorsqu’un dyke remonte à la surface, ils diminuent lorsque le magma ne brise plus violemment la croûte au cours de son ascension, et une fissure éruptive finit par s’ouvrir à proximité du site de 2021. Chaque éruption a ouvert une brèche un peu plus loin vers le nord-est, comme si la faille se déchirait dans cette direction.

La principale différence réside dans la quantité de lave qui jaillit de ces fissures au fil du temps. Cette mesure, la vitesse d’effusion, « nous renseigne sur les différentes forces à l’œuvre dans le système volcanique », explique M. Marshall. Pour les éruptions de 2022 et 2023, la vitesse d’effusion était plus élevée au début et diminuait de façon exponentielle. « C’est un schéma normal » pour les éruptions de coulées de lave en Islande.

Pourtant, celle de 2021 était curieuse. Sa production de lave a commencé de façon modérée et s’est maintenue au même taux pendant environ un mois et demi. Puis elle a soudainement augmenté pour atteindre plus du double du débit initial, créant des fontaines très spectaculaires. La situation a perduré plusieurs mois jusqu’à ce qu’elle prenne fin subitement. Selon M. Marshall, « c’est un déroulement inhabituel ».

M. Marshall et ses collègues ont examiné la composition chimique de la lave de chaque éruption. Les résultats suggèrent qu’elles ont toutes puisé dans la même source profonde de matière rocheuse en fusion, cachée près de la frontière abyssale entre la croûte et le manteau. Les éléments chimiques des éruptions de 2022 et de 2023 étaient quasiment identiques. Ceux de 2021 ont changé au cours des six mois de l’épisode.

Les preuves suggèrent que les éruptions ultérieures ont été alimentées par leurs propres poches individuelles de magma qui sont remontées d’une plus grande profondeur. Lorsque chaque poche s’est ensuite suffisamment vidée, l’éruption a perdu de sa puissance et s’est terminée.

Il n’en va pas de même pour le feu d’artifice de 2021. Tout a peut-être commencé de la même manière, avec une poche magmatique solitaire qui a alimenté la phase initiale de l’éruption. Toutefois, le pic du flux de lave a pu être déclenché lorsqu’une nouvelle poche ascendante de magma a fusionné avec le matériau déjà en éruption. Cela aurait apporté de la chaleur, de la pression, des gaz piégés et une composition distincte de roches en fusion à l’éruption, comme si l’on versait de l’essence sur un feu qui faisait déjà rage. Lorsque ces poches conjointes se sont épuisées, l’éruption s’est arrêtée.

Il est difficile déterminer avec certitude le déroulement de l’événement, notamment en raison de la transformation constante du paysage. Le sol qui se trouve sous nos pieds nous semble immuable, alors qu’il est souvent amorphe. Chaque fois que se produit une éruption, « le système de plomberie change », explique M. Mitchell. « On ne peut pas revenir à l’état initial. »

Les éruptions en fissures sont communes en Islande. Les feux du Krafla, dans le nord-est de l’Islande, de 1975 à 1984, ont donné lieu à de multiples épanchements de lave. Dans ce cas toutefois, il s’agissait d’un réservoir unique et peu profond de roche en fusion. « Vous avez une chambre magmatique, elle se vide, met du temps à se remplir à nouveau, puis elle est pleine et tout recommence », explique M. Dürig.

Le changement de la forme de la subsurface de Reykjanes est plus déroutant. Ses pulsations annuelles sont difficiles à expliquer mais le fait que toute la région se réveille une fois tous les 800 ans environ est encore plus étrange. « Je ne comprends pas du tout pourquoi il s’agit d’un phénomène épisodique », s’interroge M. Marshall. « Je ne peux faire que des suppositions. »