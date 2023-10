Paléontologie : nouveaux indices sur les derniers jours des dinosaures

De nos jours, la zone n'est qu'un désert recouvert de broussailles, mais juste avant la catastrophe cette région sud-américaine bénéficiait d'un climat chaud et humide, avec une végétation composée de fougères et de palmiers . De précédentes études montrent que la carrière Cañadón Tomás était parcourue par un cours d'eau qui se jetait dans la mer après avoir traversé d'immenses plaines inondables, comme nous l'explique la paléontologue Noelia Cardozo de l'université nationale de Patagonie San Juan Bosco. C'est grâce à cet habitat d'eau douce que les créatures ont pu être ensevelies et préservées pour nous offrir à présent une fenêtre inespérée sur la vie dans cette région du monde à la fin du Crétacé.

Même s'il est vrai que les roches porteuses de fossiles du Crétacé sont plus difficiles à trouver dans l'hémisphère Sud, poursuit Lamanna, les experts consacrent également bien plus de temps et d'efforts à la recherche de fossiles de cette époque dans l'hémisphère Nord. « Il y a moins de chercheurs dans l'hémisphère Sud et ils sont souvent moins bien financés, » témoigne Alexander Vargas, paléontologue à l'université du Chili, non impliqué dans la nouvelle étude. C'est pourquoi nous obtenons aujourd'hui ce portrait asymétrique de la situation avant et après l'impact de l'astéroïde.