Sommaire du magazine National Geographic du mois de septembre 2025 : La nouvelle ruée vers la Lune

La NASA, les États et des entreprises privées s’engagent dans une nouvelle quête de l’espace dont l'objectif est d'établir une base permanente sur la Lune. Relever ce défi technologique et logistique permettra d’assurer un retour durable sur la surface lunaire, et d’y survivre en exploitant les ressources qu’elle contient.

Continuons le voyage que propose ce numéro de septembre avec un décryptage de notre monde contemporain. Notre dossier sur le cannabis explore ses multiples facettes, de sa légalisation progressive à ses usages thérapeutiques, jusqu'à ses conséquences. Un phénomène complexe dont l’impact se fait déjà sentir dans nos sociétés.

Une découverte inattendue aux Galápagos, l'archipel qui a inspiré Charles Darwin, bouleverse les scientifiques. Une étude génétique a mis au jour des traces d'ADN d’une espèce de tortue que l’on pensait éteinte. Un ambitieux projet de réintroduction de ces géantes sur leurs terres ancestrales, illustre l'engagement de la science moderne à réparer les erreurs du passé et à restaurer l’équilibre des écosystèmes fragiles.

Au Mexique, embarquons à bord du train Maya. Ce chemin de fer novateur, qui relie des sites archéologiques millénaires à des villes modernes à travers le Yucatán, se heurte à des préoccupations environnementales et culturelles majeures. Un dilemme se pose entre le progrès économique qu'il représente, la préservation d'un écosystème unique, et la conservation des précieux vestiges de la civilisation maya.