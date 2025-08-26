Sommaire du magazine National Geographic du mois de septembre 2025 : La nouvelle ruée vers la Lune
En septembre, découvrez comment États et entreprises se préparent à exploiter les ressources lunaires.
Ce mois-ci, National Geographic nous emmène explorer les grandes mutations de notre temps. Après des décennies de sommeil relatif, la Lune est à nouveau au centre de toutes les attentions. Loin de la motivation de conquête des missions Apollo, une nouvelle ère d’exploration s’amorce, axée sur un objectif bien plus pragmatique.
La surface lunaire pourrait demain ne plus être celle des missions Apollo.
La NASA, les États et des entreprises privées s’engagent dans une nouvelle quête de l’espace dont l'objectif est d'établir une base permanente sur la Lune. Relever ce défi technologique et logistique permettra d’assurer un retour durable sur la surface lunaire, et d’y survivre en exploitant les ressources qu’elle contient.
Continuons le voyage que propose ce numéro de septembre avec un décryptage de notre monde contemporain. Notre dossier sur le cannabis explore ses multiples facettes, de sa légalisation progressive à ses usages thérapeutiques, jusqu'à ses conséquences. Un phénomène complexe dont l’impact se fait déjà sentir dans nos sociétés.
Une découverte inattendue aux Galápagos, l'archipel qui a inspiré Charles Darwin, bouleverse les scientifiques. Une étude génétique a mis au jour des traces d'ADN d’une espèce de tortue que l’on pensait éteinte. Un ambitieux projet de réintroduction de ces géantes sur leurs terres ancestrales, illustre l'engagement de la science moderne à réparer les erreurs du passé et à restaurer l’équilibre des écosystèmes fragiles.
Au Mexique, embarquons à bord du train Maya. Ce chemin de fer novateur, qui relie des sites archéologiques millénaires à des villes modernes à travers le Yucatán, se heurte à des préoccupations environnementales et culturelles majeures. Un dilemme se pose entre le progrès économique qu'il représente, la préservation d'un écosystème unique, et la conservation des précieux vestiges de la civilisation maya.
Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de septembre du magazine National Geographic :
La ruée vers la Lune
Objectif Lune : la vague de projets sur le satellite de la Terre ne fait que commencer !
La résurrection des tortues des Galápagos
Dans l’archipel des Galápagos, une étonnante découverte génétique permet la résurrection et la réintroduction d’une espèce de tortue, éteinte depuis plus d’un siècle.
Le promesses (hallucinantes) et les dangers du cannabis aujourd'hui
Cannabis : promesses et dangers d’une drogue plus puissante, davantage disponible, et dont les effets décomplexés se multiplient.
Au Mexique, le train du futur a-t-il tiré un train sur le passé ?
Au cœur de la péninsule du Yucatán au Mexique, le train du futur tire-t-il un trait sur son passé ?