De la viande cultivée en laboratoire commence à être servie aux États-Unis

Nourrir tous ces animaux peut avoir un impact environnemental énorme. Chaque année, 77 % des cultures américaines ne servent pas directement à nourrir la population mais sont destinées au bétail , soit des hectares et des hectares de terres consacrés à la culture d’aliments utilisés pour l’élevage. La pollution agricole peut affecter les eaux de surface et souterraines et l’agriculture animale est responsable de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre .

De plus, « comme la technologie permet un contrôle beaucoup plus poussé des intrants et des extrants, on pourrait, par exemple, avoir des adipocytes avec une composition d’acides gras plus saine et réduire l’utilisation d’antibiotiques et d’autres substances chimiques dans l’alimentation », explique-t-il.