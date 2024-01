Première FIV d'un rhinocéros blanc : un nouvel espoir pour sauver l'espèce

Il existe cinq espèces de rhinocéros dans le monde, et nombre d’entre elles sont menacées d’extinction. Il n’existe plus qu’environ 23 000 rhinocéros en Afrique, dont presque 17 000 rhinocéros blancs du Sud et plus de 6 000 rhinocéros noirs, un peu plus petits, et dont les trois sous-espèces sont en danger critique d’extinction. En Asie, outre les rhinocéros de Java et de Sumatra, en danger critique d’extinction, vit aussi le rhinocéros indien, dont la population augmente et est actuellement estimée à près de 2 000 individus.