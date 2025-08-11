La bioacoustique : cette science qui écoute la nature pour mieux la protéger

La pollution sonore liée aux activités humaines est d'ailleurs au cœur des préoccupations du spécialiste. Souvent négligée dans les débats environnementaux, elle constitue une véritable menace pour les écosystèmes marins et terrestres. « On sait que l’on a introduit du bruit dans notre environnement [naturel] depuis une centaine d’années, sans être conscients de son impact sur l’équilibre du vivant », explique-t-il.

QUAND LE BRUIT BRISE LE SILENCE

La technologie apportée par la bioacoustique a permis de révéler la dimension acoustique de la nature, en particulier celle de l’océan. Elle a également mis en évidence l’impact de la pollution sonore d’origine humaine sur ce milieu, « invisible et presque inaudible pour l’être humain ». Le spécialiste explique que « la dimension sonore des océans a été ignorée depuis que l’humanité existe, pour différentes raisons. D’abord, parce que notre oreille n’est pas faite pour entendre correctement sous l'eau. Ensuite, [parce qu’on] a eu ce rapport de distance avec la mer ; on l’a toujours regardée depuis la surface ».

Longtemps, l’Homme a cru que « la mer était un monde de silence », poursuit-il. De notre point de vue humain, « le silence, c’est l’absence de son » et d’activité. Cette perception, qui occulte la dimension acoustique de l’océan, s’illustre notamment dans le film documentaire Le Monde du silence, réalisé par Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle entre 1954 et 1955.

Mais le bioacousticien insiste : le son de l’océan est riche, porteur de vie, et constitue un élément essentiel à son équilibre, comme à celui de la planète tout entière. Dans l’environnement marin, le silence est loin d’être vide et constitue « un support d’information [et de communication] qui nous permet de comprendre comment les habitants de la mer peuvent survivre ». Ainsi, les silences entre les sons produits par les animaux ou la nature témoignent de l’état de santé et d’équilibre de la planète.

Avec l’essor des activités industrielles au début du 20e siècle, Michel André souligne que l’Homme a « introduit des sources sonores artificielles qui ont complètement modifié notre rapport aux paysages sonores [d’autrefois] », mais aussi celui des autres espèces.

Au niveau des océans, cette pollution sonore peut provenir du trafic maritime, de la construction de parcs éoliens, de l’extraction de pétrole ou de gaz, ou encore de manœuvres militaires. Par exemple, entre les années 1950 et 2000, le niveau de pollution sonore sous-marine a doublé tous les dix ans, en lien direct avec l’intensification du trafic naval.