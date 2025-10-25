L'Homme de Java, le premier Homo erectus jamais découvert, rentre enfin chez lui

Par rapport à l'Homme de Néandertal, officiellement introduit comme une nouvelle espèce en 1864, ce nouveau spécimen présentait un volume crânien inférieur, plus proche de celui d'un primate, et son fémur indiquait qu'il pouvait marcher debout. Dans un article publié en 1894, Dubois présentait les fossiles sous le nom de Pithecanthropus erectus, « l'homme singe qui marche debout ». Plus tard, dans les années 1950, les scientifiques l'ont classé comme la toute première trace d'Homo erectus.

La découverte de celui qu'on appelle l'Homme de Java avait choqué la communauté scientifique, car elle apparaissait comme une nouvelle preuve étayant la théorie de l'évolution avancée par Charles Darwin.

« Il s'agissait de la première preuve que l'origine de l'Homme ne faisait pas exception à la théorie darwinienne », indique Soefwan Noerwidi, paléoanthropologue au sein de l'Agence nationale de la Recherche et de l'Innovation (BRIN) en Indonésie. « La discipline de l'évolution humaine est née ici, à Java. »

Pourtant, malgré la contribution de l'Indonésie à notre compréhension des origines de l'Homme, son fossile le plus précieux n'a plus revu ses terres depuis près de 130 ans. Dubois a rapporté le crâne aux Pays-Bas en 1895. Plusieurs efforts diplomatiques visant à le rapatrier à Java ont échoué… jusqu'à présent.

Après plus d'un siècle de résidence au Centre de biodiversité Naturalis de Leyde, l'Homme de Java s'apprête à prendre l'avion pour regagner l'Indonésie. Le célèbre fossile, et environ 28 000 autres fossiles extraits par Dubois des « champs de bataille », vont donc être rendus aux musées indonésiens, selon l'annonce faite par Naturalis le 26 septembre, après la signature de l'accord tant attendu par les ministres de la Culture des deux pays.

Le retour de l'Homme de Java en Indonésie s'inscrit dans la vague de pression exercée sur les musées européens et nord-américains pour rendre à leur patrie d'origine les objets d'histoire naturelle qui posent un problème éthique. En 2016, les États-Unis ont ainsi rapatrié des fossiles de dinosaures pillés en Mongolie et l'Allemagne a rendu au Brésil des os de dinosaures vieux de 110 millions d'années. Pour les scientifiques indonésiens, de telles restitutions représentent bien plus que la correction de l'injustice coloniale. La proximité nouvelle avec les objets de leur recherche est également une libération, une occasion de contribuer de plus belle aux efforts internationaux de la recherche en paléontologie, indique Noerwidi.

« L'absence des collections de Dubois a creusé un grand vide pour les sciences indonésiennes », indique Anton Wibisono, sous-directeur à la défense des affaires culturelles au sein du ministère indonésien de la Culture. Il nous fait part de son enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin examiner en personne les célèbres fossiles, un trésor national dont il a tant entendu parler pendant ses études d'archéologie. « Je suis très ému par cette annonce. »

UN LONG PROCESSUS

Il était grand temps de procéder au rapatriement de l'Homme de Java, déclare Caroline Drieenhuizen, historienne à l'université ouverte des Pays-Bas, à Heerlen. Les Pays-Bas ont déjà approuvé plusieurs demandes de rapatriement d'objets culturels et de restes humains, mais l'Homme de Java est la première restitution issue des collections d'histoire naturelle du pays, indique-t-elle.

C'est un détail important, car « les musées d'histoire naturelle ont longtemps échappé à l'initiative décoloniale, alors que leurs collections sont également ancrées dans la pratique et la pensée coloniale », écrivait Drieenhuizen dans un article publié en 2021. Dans son communiqué expliquant la décision, le Colonial Collection Committee des Pays-Bas rappelait que les fossiles de Dubois ont été mis au jour à une époque marquée par « la violence, l'exploitation et le déséquilibre des pouvoirs ».

Les efforts diplomatiques visant à rendre les fossiles à leur pays d'origine ont débuté dans les années 1950, alors que l'Indonésie se lançait dans la construction d'un récit national destiné à unir un peuple divisé par des centaines de langues et dispersé sur des milliers d'îles.

« Les fossiles de l'Homme de Java ont ensuite servi de preuve scientifique de la grandeur et de l'importance de l'Indonésie aux yeux du monde », indique Fenneke Sysling, historienne des sciences à l'université de Leiden.