Le Procès du singe : quand les États-Unis ont débattu de l'évolution devant les tribunaux

« Nous sommes à la recherche d’un professeur du Tennessee qui accepterait nos services afin de contester cette loi devant la justice », écrivit Clarence Skinner, l’un des membres fondateurs de l’ACLU, dans une annonce largement diffusée en 1925. « Nos avocats pensent qu’un test amical peut être organisé sans que l’enseignant ne perde son emploi. »

L’annonce, et la controverse autour de l’évolution, éveillèrent l’intérêt d’un groupe de promoteurs locaux du comté de Rhea, dans le Tennessee, une région sinistrée sur le plan économique qui venait de connaître un déclin de population important. Convaincus qu’un procès controversé redonnerait de la visibilité à la région, ces notables prirent contact avec John T. Scopes, entraîneur de football américain de vingt-quatre ans et professeur à temps partiel au lycée Rhea Central de Dayton.

« Bien que je ne fusse pas savant de formation, je pensais que Darwin avait raison », écrivit John Scopes dans ses mémoires publiés en 1967. Bien que n’étant plus sûr de savoir s’il avait enseigné la théorie de l’évolution en tant que professeur de biologie remplaçant, il dit à ces notables qu’il croyait avoir aidé des élèves à réviser pour un examen final portant, entre autres choses, sur cette théorie. L’un d’eux arrêta John Scopes et un procès fut organisé dès l’été.

ÉVOLUTION ET CRÉATIONNISME DEVANT LA JUSTICE

Le procès opposa la théorie de l’évolution à la religion et inaugura l’un des plus grands affrontements de l’histoire judiciaire américaine. Clarence Darrow, avocat éminent connu pour ses plaidoiries spectaculaires et ses honoraires vertigineux, devait représenter John Scopes et l’ACLU, tandis que William Jennings Bryan accepta de prêter main-forte à l’accusation.

La présence de deux des hommes les plus célèbres des États-Unis et ce sujet explosif transformèrent la paisible ville de Dayton en véritable lieu de pèlerinage. Journalistes et spectateurs y affluèrent ; on couvrit le procès dans les moindres détails. Ce fut, selon les mots de l’historien TomArnold-Foster, « un cirque national sous haute tension » qui « dramatisa une série de conflits culturels imbriqués, entre science et religion, ville et campagne, élite et peuple, Nord et Sud. »