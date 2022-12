Le christianisme ne se serait pas autant diffusé sans la conversion d'un sceptique

À la mort de Jésus en l’an 33, ses fidèles de la première heure commencèrent petit à petit à quitter Jérusalem pour trouver refuge dans des lieux comme Chypre, la Phénicie, Damas et Antioche. Les auteurs du Nouveau Testament comme Luc l’évangéliste, qui aurait composé le livre des Actes des apôtres vers l’an 80, relatent les difficultés rencontrées par les croyants et par l’Église lors de leurs premiers jours. Dans les Actes, Luc rapporte l’histoire de saint Étienne, le premier martyr chrétien, qui fut monstrueusement exécuté en l’an 36. Selon Luc, le lynchage d’Étienne incita d’autres fidèles à fuir afin de ne pas connaître le même sort. Que dit la Bible des débuts vulnérables de cette foi qui est désormais l’une des religions les plus suivies du monde, avec 2,3 milliards de fidèles ?

CONVERSION MYSTIQUE

Les Actes des apôtres racontent l’histoire d’un homme, Paul de Tarse, qui joua un rôle prépondérant dans la diffusion du christianisme. Juif pieux et citoyen romain, il fut un improbable partisan de cette nouvelle croyance. Selon le livre, il fut d’abord témoin du lynchage et de la mort d’Étienne et en était venu à croire que son devoir solennel était de persécuter les chrétiens. Il alla jusqu’à faire jeter des hommes et des femmes en prison, les punissant afin de renier leur foi. Le grand-prêtre de Jérusalem lui donna la permission de pourchasser et d’arrêter les chrétiens en fuite. Mais alors qu’il faisait route vers Damas, une lumière venue du ciel se mit à resplendir autour de lui. Il tomba à terre et entendit la voix du Christ ressuscité qui lui dit : « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » (Actes 9:4). Dès lors, Saul (ou Paul, ainsi qu’on le nommerait plus tard) se consacra à sa mission apostolique.