Stocker des données dans l’ADN : une révolution en préparation

L’intégralité des sonnets de Shakespeare, huit de ses tragédies, toutes les pages anglaises de Wikipédia et l’un des premiers films jamais réalisés : les scientifiques ont pu faire tenir tout ceci dans un espace plus petit qu’un minuscule tube à essai. Ils n’ont pourtant pas eu besoin de les miniaturiser. Ils ont utilisé l’ADN, l’origine de toute la vie, afin d’encoder les informations de ces créations avant de les stocker à une échelle microscopique.

Alors que les êtres humains adoptent l’utilisation d’outils avancés telle que l’intelligence artificielle, le stockage va devenir la monnaie de demain. Les géants de la tech commencent déjà à lever des fonds à hauteur de plusieurs milliards de dollars afin de construire des data centers pour leurs IA - c’est le cas de Microsoft. C’est une véritable « guerre de stockage » qui pointe à l’horizon, dont l’enjeu est de préserver et de protéger des quantités toujours plus importantes et exponentielles de données. Les data centers de la taille d’un terrain de football, d’une gourmandise en énergie qui relève de l'indécence, figurent parmi les options. Mais le stockage ADN pourrait être une solution moins énergétique et plus compacte. PREMIÈRE ÉTAPE : LE STOCKAGE INFORMATIQUE

Quand on pense à l’ADN, on voit généralement un plan de construction, un livret d’instructions fait de séquences de A, de T, de C et de G menant les machines moléculaires à la baguette pour façonner la vie telle qu’elle est. Le stockage ADN retourne complètement ce paradigme. Les données informatiques sont les données saisies, et l’ADN est le produit final.

Une poignée de start-ups travaillent à perfectionner la conversion du code informatique binaire en brins d’ADN physiques. Ce faisant, elles participent au chamboulement de l’industrie multimilliardaire du stockage de données.

Le stockage traditionnel des données repose sur une migration constante afin de prévenir la dégradation des anciennes données ou l’obsolescence de la technologie où elles sont stockées. Varun Mehta, P.D.-G. de Atlas Data Storage, compare le stockage de données à long terme à la peinture sur la tour Eiffel. Quand on a enfin fini de tout refaire, les premières couches appliquées commencent à rouiller, et le travail recommence.

« C’est la même chose avec le stockage de données sur le long terme », explique-t-il. « On se déplace constamment d’un ancien moyen de stockage vers un nouveau. » Il prédit que « ceux qui voudront sortir de ce cercle seront les premiers à se tourner vers l’ADN ». DEUXIÈME ÉTAPE : ENCODER LES DONNÉES NUMÉRIQUES DANS L’ADN

En pratique, le stockage ADN implique plusieurs étapes : se décider sur un code, fabriquer l’ADN en passant par un procédé de synthèse et stocker les brins ainsi créés d’ADN. Les méthodes de stockage ADN incluent également des façons de catégoriser les brins stockés et de reconvertir les séquences nucléotidiques en informations lisibles par des ordinateurs ou accessibles par un autre moyen. Bien que les membres de l’industrie aient formé en 2020 la DNA Data Storage Alliance (l’Alliance du stockage de données ADN), en partie pour en déterminer les standards, les entreprises de ce secteur ont chacune leur propre manière d’approcher chacune de ces étapes.

Tout d’abord, afin de stocker les informations sous forme d’ADN, les scientifiques doivent déterminer comment les données seront traduites. L’ADN est un système de base quatre et les ordinateurs stockent et traitent les informations dans un système binaire (de base deux). Au lieu d’assigner un « 1 » ou un « 0 » à chaque nucléotide ADN (A, C, T, G), on pourrait assigner à chaque base une combinaison particulière. Ainsi, un A pourrait se traduire en binaire par « 00 », un C par « 01 », un T par « 10 » et un G par « 11 ». En théorie, cela veut dire que chaque nucléotide ADN est capable d’encoder jusqu’à deux bits uniques. En pratique, ce système n’est pas aussi efficace que cela. Certaines combinaisons de nucléotides d’ADN sont moins stables ou moins désirables et il existe différents protocoles chimiques pour transformer les bits en bases ADN.