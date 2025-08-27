Turbulences en avion : d’où viennent-elles et comment réagir à bord ?

Les turbulences font partie des aléas normaux des voyages en avion : tout le monde a sa propre petite histoire à raconter à propos de ces trous d’air. Ce moment qui donne la chair de poule lorsque l’avion fait une embardée. Cette sensation que l’estomac se noue. Les boissons qui dérapent. Les passagers qui trébuchent dans les allées. Dans de rares cas, elles peuvent être à l’origine d’accidents.

En avion, les turbulences sont une source de stress pour de nombreux voyageurs, habitués des voyages en plein ciel ou non. Les comprendre, savoir où elles se produisent et connaître les outils que les pilotes utilisent pour assurer la sûreté des avions et le confort des passagers pourrait aider à apaiser les craintes des voyageurs, même des plus angoissés. PAR QUOI SONT CAUSÉES LES TURBULENCES ?

La définition d’une turbulence est assez claire : « état de l'air affecté par de multiples mouvements verticaux convectifs ou non ». Si vous avez déjà observé un filet de fumée qui se décompose soudainement en plusieurs parties, alors vous avez été témoin de turbulences.

Elles peuvent se produire n’importe où, tant au niveau du sol qu’en très haute altitude, loin au-dessus des routes qu’empruntent les avions. Mais celles que l’on subit le plus en voyage peuvent être provoquées à cause de trois raisons : les montagnes, le jet stream et les tempêtes.

Tout comme les vagues de l’océan se brisent sur une plage, l’air forme également ses propres vagues quand il rencontre des montagnes. L’air passe parfois sans encombre par-dessus et continue sa route. D’autres fois, des masses d’air s’amassent contre les chaînes de montagnes elles-mêmes, sans autre option que de monter.

Ces « vagues de montagnes » peuvent n'être que de simples oscillations calmes dans l’atmosphère. Mais elles peuvent également devenir de forts courants venteux, qui engendrent ce que l’on appelle des turbulences.

Certaines turbulences sont associées au jet stream, un courant d’air rapide, souvent horizontal, qui se trouve près des pôles. Les avions traversent parfois des zones où les vents soufflent à leur plus haute vitesse. En s'éloignant de telles zones, la force des vents diminue, et leur vitesse fait de même. En décélérant, les vents créent des zones de cisaillements, des zones où ils soufflent à des vitesses et dans des directions différentes. C'est là que se produisent souvent les turbulences.

Bien qu’il soit facile de comprendre comment les turbulences peuvent être créées par des tempêtes, une découverte relativement récente des chercheurs révèle que celles-ci génèrent parfois des conditions cahoteuses dans des zones éloignées.

La croissance rapide d’une tempête repousse l’air qui l’entoure, produisant ainsi des vagues dans l’atmosphère susceptibles de provoquer des turbulences à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là, explique Robert Sharman, chercheur spécialisé en turbulences au Centre national de recherches atmosphériques américain (National Center for Atmospheric Research, NCAR).

Chacun de ces scénarios peut provoquer des « turbulences par temps clair ». Elles sont les moins prévisibles et les moins observables. Ces turbulences sont souvent les coupables qui se cachent derrière les blessures modérées, parfois sévères, qui peuvent survenir en avion parce qu’elles se produisent tellement brusquement que le personnel de bord n’a pas le temps de demander aux passagers de s’asseoir.

Selon l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis, 40 passagers et 166 membres du personnel de bord ont été gravement blessés à cause de turbulences entre 2009 et 2023.

LES PRÉVISIONS DE TURBULENCES ANNONCENT-ELLES UN TRAJET CAHOTEUX ?

Bien que les prévisions météo et les rapports des pilotes permettent d’éviter des zones de turbulences, ce sont des outils qui rouillent assez vite, explique Robert Sharman. Les modèles météorologiques ne peuvent prédire des turbulences à l’échelle des avions, et les rapports des pilotes sont souvent imprécis, comportant des marges d’erreur de plusieurs dizaines de kilomètres.

Au sein du NCAR, Robert Sharman travaille depuis 2005 à la construction d’outils permettant de traquer les turbulences en temps réel. Le secret derrière ce dispositif ? Un algorithme déjà présent sur environ 1 000 long-courriers, qui analyse les informations captées par des détecteurs à bord afin de caractériser chaque mouvement de l’avion.

En se basant sur les données de vélocité, de vitesse de l’air, de la pression atmosphérique, de l’angle de roulement et d’autres facteurs, l’algorithme génère un niveau de gravité locale des turbulences atmosphériques, envoyé chaque minute au système national américain.

Associé aux prévisions météo nationales et aux modèles, cet outil annote les prévisions avec les conditions observées en temps réel, ce qui, en retour, permet d’améliorer les modèles de prévisions météo.

Les compagnies aériennes se servent de tels outils prédictifs et de l’intelligence artificielle pour vérifier les conditions le long de leurs routes aériennes. En plus des avions domestiques américains d’ores et déjà équipés de l’algorithme de Robert Sharman, des long-courriers internationaux, comme ceux de Qantas, Air France et Lufthansa, devraient eux aussi bénéficier de cette technologie à l’avenir. Boeing a commencé à proposer l’algorithme en option lors de l’achat d’un nouvel appareil, ajoute Robert Sharman.