La Thaïlande, leader mondial de la production d'insectes comestibles

EST-CE SI RÉPUGNANT ?

L’entomophagie, le fait de manger des insectes, remonte à l’époque biblique au moins et est pratiquée par deux milliards de personnes dans le monde. Les insectes sont riches en protéines, en lipides et en composés dont les bienfaits pour la santé sont avérés. Par exemple, la chitine, une fibre qui forme leur exosquelette, favorise le métabolisme et la santé du microbiote intestinal.

En Thaïlande, pays qui abrite plus de 200 espèces d’insectes comestibles – il n’y a qu’au Mexique qu’on en trouve davantage –, la consommation d’insectes est particulièrement répandue dans les régions rurales du nord et du nord-est, où ils constituent une alternative abondante à la viande. « Les gens peuvent aller dans les champs et les ramasser, et cela ne coûte rien », explique Natapot Warrit, entomologiste à l’Université Chulalongkorn, à Bangkok.