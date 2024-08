L'aviron, sport idéal pour devenir athlète après 40 ans

LES BIENFAITS DE L'AVIRON

Je peux désormais parcourir 10 900 mètres à la rame lors d’un entraînement matinal et faire une vingtaine de pompes. Je fais du VTT et de longues randonnées au moins une fois par semaine.

En travaillant dur pour maîtriser ce sport complexe qu’est l’aviron, j’ai contraint mon cerveau à continuer d’apprendre. Des études montrent que le fait d’acquérir de nouvelles compétences en vieillissant peut stimuler la croissance des cellules cérébrales et ralentir le déclin cognitif. Ces avantages se voient multipliés lorsque la nouvelle compétence implique un exercice cardiovasculaire intense, qui envoie plus de sang dans le cerveau et stimule les substances chimiques qui peuvent aider à réparer les cellules cérébrales.

Chose plus difficile à quantifier, mais tout aussi importante, le fait d’assister au lever du soleil et d’observer les escadrons de pélicans blancs arriver en été m’ont fait voir la vie d’un œil nouveau ; un émerveillement que j’avais perdu dans les jours sombres qui ont suivi mon opération et la pandémie. Une étude de 2023 a montré que plus l’on vit des moments d’émerveillement au quotidien, moins l’on est stressés et plus on se sent bien. Certains matins, je dois me raisonner pour arrêter de regarder les oiseaux et me concentrer sur mon bateau.

Si j’ai personnellement perdu une quinzaine de kilos et amélioré ma capacité aérobique, j’ai découvert que, ces dernières années, des survivantes du cancer du sein avaient commencé à rejoindre des équipages de bateaux-dragons dans le monde entier, et que cela les avait grandement aidées à gagner en force physique, à avoir une meilleure image d’elles-mêmes et à être de meilleure humeur. Beaucoup de ces survivantes n’avaient jamais fait partie d’une équipe sportive auparavant.

Personnellement, l'atout majeur que j'ai tiré de ce sport d'équipe est de m'être fait de nouvelles amies. Au hangar à bateaux, nous rions entre nous et nous nous offrons un soutien mutuel face aux muscles froissés, à l’eau agitée et aux défis psychologiques associés à l’apprentissage de nouvelles compétences. Nous avons aussi participé à des régates, et, hélas, heurté des bouées de course et terminé bonnes dernières. Mais faire de l’exercice intense tôt le matin me permet de mieux appréhender les défis de ma journée, me donne confiance en moi et m’aide à mieux dormir la nuit venue.

Et je ne suis pas la seule dans ce cas. La « fille » la plus âgée du club, Marcia Felton, est une merveille de force, de bonne humeur et d’agilité de 91 ans. Elle pratique l’aviron depuis un quart de siècle, avec de brèves interruptions à cause de deux remplacements du genou. Si elle ne porte plus le bateau jusqu’au quai, elle affirme que l’aviron l’a aidée à se sentir bien dans sa tête grâce à son sens de la camaraderie. « C’est tellement beau, cette synchronicité », m’a-t-elle déjà confié.

Récemment, j’ai demandé à mon mentor Marta Osterloh, 75 ans, combien de temps elle comptait continuer l’aviron. Elle faisait partie des huit femmes à avoir remporté la toute première médaille d’or dans la catégorie des 70 ans et plus en 2015 lors de la Head of the Charles.

Sa réponse : « Aussi longtemps que possible ! »