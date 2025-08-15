Les "bactéries miroir" représentent-elles une nouvelle menace pour le vivant ?

Dans le monde vivant, de nombreuses molécules sont dites chirales : elles existent sous deux formes, « droite » et « gauche », appelées énantiomères. Les organismes vivants utilisent généralement une seule de ces deux formes, de manière exclusive.

En 1848, Louis Pasteur met en évidence pour la première fois le phénomène de chiralité : il s’agit d’une propriété géométrique d’un objet qui n’est pas superposable à son image dans un miroir, même après rotation. C’est par exemple le cas de nos mains droite et gauche.

Dans la nature, les acides nucléiques, comme l’ADN et l’ARN, sont constitués de sucres de forme D (« droite »). Les protéines, quant à elles, sont formées exclusivement d’acides aminés de forme L (« gauche »). Cette homochiralité est essentielle au bon fonctionnement des processus biologiques. Mais que se passerait-il si nous parvenions à créer leurs images miroir ?

Ils y expriment leurs inquiétudes face à l’émergence possible, dans les dix prochaines années, d’une « forme de vie miroir ». Les scientifiques redoutent notamment la création de « bactéries miroir », qui pourraient perturber les écosystèmes et présenter un risque pour la santé humaine si leur développement échappait à tout contrôle.

La recherche en « biologie miroir » soulève ainsi d’importantes questions de biosécurité. C’est dans ce contexte que, les 12 et 13 juin 2025, l’Institut Pasteur à Paris a accueilli la première conférence internationale consacrée à la recherche sur la « vie miroir ».

DROITE OU GAUCHE ?

Michel Morange, professeur émérite de biologie à l’Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST), explique que l’on ignore encore pourquoi la vie sur Terre a privilégié une seule forme chirale de molécules, sans jamais utiliser leur image miroir. « Il y a plusieurs hypothèses, mais ce n’est pas encore tranché ». La première suggère « une sorte de hasard originel. […] Au départ, une forme particulière aurait été choisie [puis] tous les êtres vivants, tous les descendants [auraient hérité de] cette même forme ».

La deuxième hypothèse avance que « dans la nature, les deux formes existeraient à peu près en quantité égale » mais que « dans certaines conditions, une des formes pourrait devenir plus abondante. Par exemple, sous l'effet de certaines radiations ». L’une des deux formes, alors plus abondante, a ainsi été privilégiée par la vie, car « la forme inverse ne fonctionne pas, et peut même devenir un poison pour l’organisme vivant ». La troisième et dernière hypothèse suppose que la vie se serait construite à partir d’un petit nombre de molécules d’une seule forme, qui auraient ensuite servi de modèles pour fabriquer d’autres molécules similaires. « Cela expliquerait par exemple pourquoi tous les acides aminés sont du même type », précise le spécialiste.