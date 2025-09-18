Que se passe-t-il dans le cerveau après une amputation ?

Selon une étude épidémiologique publiée en 2023, 116 866 amputations majeures des membres inférieurs et 1 616 amputations majeures des membres supérieurs ont été recensées en France entre 2011 et 2020. La plupart sont liées à des maladies chroniques comme le diabète ou à de graves accidents. Ces données n’incluent pas les amputations des mains, des pieds, des doigts ou des orteils.

Les personnes amputées ne portent pas toutes une prothèse, mais près de 90 % d’entre elles partagent une même expérience : celle du membre fantôme, c’est-à-dire la sensation que le membre perdu est toujours présent. Chez beaucoup, cette impression s’accompagne de manifestations désagréables comme des picotements, des brûlures, des crampes ou même des douleurs plus intenses.

Ces symptômes apparaissent souvent immédiatement après l’amputation, mais peuvent persister pendant plusieurs années. En plus des traitements médicamenteux et de la kinésithérapie, des méthodes comme la thérapie miroir ou la neuromodulation peuvent aider à soulager les patients amputés.

Depuis de nombreuses années, les chercheurs s’efforcent de comprendre le phénomène du membre fantôme d’un point de vue neurologique, notamment le rôle des régions sensori-motrices primaires. Parmi elles, le cortex somatosensoriel traite les sensations et le cortex moteur commande les mouvements. La capacité du cerveau adulte à se réorganiser après une amputation demeure aujourd’hui vivement débattue. Le cortex se réorganise-t-il vraiment ou abandonne-t-il les circuits devenus inactifs ?

Une étude publiée le 21 août dernier dans Nature Neuroscience par une équipe de l’University College London semble apporter de nouveaux éléments de réponse.

LES DOULEURS FANTÔMES

Angela Sirigu, directrice de recherche CNRS à l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod, près de Lyon, rappelle que « la plupart des personnes qui ressentent un membre fantôme sont celles qui ont eu un accident brutal ». La perception du membre fantôme relève non seulement d’un phénomène neurologique, mais peut aussi s’enraciner dans une dimension affective et mémorielle liée au traumatisme de l’accident. « Certains, par exemple, se souviennent même de la position [de leur membre] au moment de l’accident. C’est comme si une image était figée dans leur cerveau », précise la spécialiste.