Brain rot : les secrets de la décomposition du cerveau

QUAND LE CERVEAU FAIT DE LA RÉSISTANCE

Quel que soit son environnement, un cerveau se décompose rapidement par rapport au reste du corps. Il durera peut-être plus longtemps que certains tissus mous, comme les intestins, mais il se liquéfie souvent plus rapidement que la majorité des autres tissus mous. Il existe toutefois quelques exceptions à la règle, des cerveaux qui ont survécu aux décennies, aux siècles ou même aux millénaires et les chercheurs en trouvent de plus en plus souvent.



« Le consensus veut que le cerveau soit le premier organe à se décomposer dans le corps humain, nous avions donc fini par l'accepter », témoigne Brittany Moller, doctorante à l'université James-Cook qui a lancé un projet archéologique sur les cerveaux en compagnie de King. « En s'intéressant de plus près à la question, on réalise que ce n'est pas si sûr. C'est une hypothèse qui a été émise et on constate à présent que ce n'est pas toujours le cas. »