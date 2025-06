Pouvez-vous vous représenter une pomme ? Si ce n’est pas le cas, vous êtes peut-être "aphantasique"

Fermez les yeux et imaginez une pomme.

Êtes-vous capable de voir sa forme ? De quelle couleur est-elle ? Est-elle en train de flotter dans les airs, tenue dans une main ou posée sur une table ?

S’il vous est difficile de répondre à ces questions, vous présentez peut-être ce que l’on appelle l’« aphantasie », un phénomène récemment découvert.

Les personnes « aphantasiques » déclarent être dans l’incapacité de visualiser de manière effective dans leur esprit. Elles peuvent posséder une imagination débordante et mener une vie très créative mais leur cerveau fonctionne de façon quelque peu différente lorsqu’il s’agit d’imagerie mentale visuelle.

Voici vingt-cinq ans, le curieux cas d’un homme ayant perdu la capacité de visualiser à la suite d’une chirurgie cardiaque s’est présenté à Adam Zeman, anciennement professeur de neurologie cognitive et comportementale à l’université d’Exeter, aujourd’hui membre honoraire du Centre for Clinical Brain Sciences, à Édimbourg. Pour lui, le cas d’une personne qui présentait auparavant une imagerie mentale développée avant de la perdre soudainement était inédit, soulevant des questions sur le fonctionnement de l’imagerie dans le cerveau humain.

Ses recherches sur ce patient, lorsqu’elles ont été publiées en 2010, ont trouvé écho auprès de personnes qui, elles, n’avaient pas tout à coup perdu leur capacité à visualiser, mais qui avaient réalisé, grâce à la description de celui-ci dans l’étude, qu’elles n’en avaient en réalité jamais disposé.

« Au cours des années suivantes, des gens ont commencé à nous contacter en disant : "je suis exactement comme [le patient], sauf que j’ai toujours été [incapable de visualiser]" », se rappelle Adam Zeman. Il a intégré à une étude vingt-et-une de ces nouvelles personnes présentant une incapacité à visualiser. Dans celle-ci, il a proposé une version remaniée du mot grec phantasia, désignant l’imagination, pour décrire les sujets qui affirmaient ne posséder aucune mémoire visuelle.

ANALYSER L’ESPRIT

Les études psychologiques et les auto-évaluations ont constitué l’essentiel des premières recherches sur l’aphantasie. Cependant, selon Christian Scholz, doctorant à l’université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, qui étudie ce phénomène, ce type d’approche subjective tend à inspirer le scepticisme chez les profanes.

Les sceptiques suggèrent que la véritable dissemblance ne réside pas dans la capacité d’une personne à produire une image mentale mais plutôt dans sa manière différente de décrire ce que cela représente pour elle d’en convoquer une.

« L’un des arguments s’opposant au fait que l’aphantasie soit une chose réelle est : "eh bien, ce n’est qu’une question de langage" », indique-t-il.

D’après Christian Scholz, « les personnes qui ont tendance à avoir des images mentales plus précises sont également plus sceptiques à l’égard de l’aphantasie ». Pour quelqu’un qui est capable de visualiser depuis toujours, il est difficile de croire qu’une autre personne puisse être dépourvue de cette capacité.

Plus récemment, des scientifiques ont pu analyser les différences physiologiques entre les personnes qui déclarent posséder une forte imagination visuelle et celles pour lesquelles ce n’est pas le cas.

« Si vous regardez le soleil, vos pupilles se contractent. Si vous disposez d’une imagerie et que vous imaginez regarder le soleil, il s’avère que vos pupilles se contractent [tout aussi bien], ce qui ne se produit pas chez les personnes présentant l’aphantasie », explique Adam Zeman, en référence à une étude de 2022.

Dans une autre étude menée en 2021, des capteurs ont été fixés au bout des doigts des sujets afin de mesurer les variations se produisant au niveau de leur excitation émotionnelle. Certains ont écouté une histoire terrifiante, tandis que d’autres ont regardé des images effrayantes. Par rapport à un groupe témoin composé de personnes déclarant posséder une forte mémoire visuelle, les personnes aphantasiques n’ont enregistré aucune réponse de peur en entendant les histoires. En revanche, leur réaction face aux images était identique.

Cela a indiqué à l’équipe de recherche que l’imagerie mentale constituait le facteur médiateur entre un élément purement conceptuel, comme une histoire lue à voix haute, et la réaction instinctive de la personne qui l’écoute.

Une nouvelle étude publiée plus tôt cette année a mesuré l’activité cérébrale dans le cortex visuel au moyen d’une IRM. Les résultats suggèrent que la visualisation pourrait être présente dans le cerveau des personnes aphantasiques mais à des niveaux trop faibles pour que les images puissent être décodées par l’esprit conscient.

« Chez les personnes présentant une hyperphantasie, une imagerie mentale très développée, on observe des connexions plus fortes entre les zones situées à l’avant du cerveau et le réseau visuel [du cerveau postérieur] que chez les individus présentant une aphantasie », détaille Adam Zeman.

UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE SE RAPPELER LE MONDE

Sarah Shomstein, professeure en neuroscience cognitive à l’université George Washington, affirme que ce phénomène ne constitue pas un handicap et qu’il pourrait apporter un éclairage quant à la manière dont la perception et l’imagination humaines ont évolué et poursuivent cette évolution.

« Il n’y a pas de lésion [et] de déficit », précise-t-elle. « C’est une manière différente [de traiter l’information] qui se rapporte au câblage ou à un certain seuil d’activation. Et cela pourrait être adaptatif, ou pas. »