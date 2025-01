Ces fourmis aident les forêts à survivre… grâce à des jets d'acide

Les nids colossaux des fourmis rousses se composent de deux parties, l’une en surface et l’autre sous terre, érigées grâce au travail acharné des ouvrières qui travaillent d’arrache-pied pour creuser la terre et ramasser des aiguilles, des feuilles, de l’écorce et des brindilles. À mesure qu’il s’élève, chaque monticule se voit doté de nouvelles entrées et de nouveaux couloirs qui lui permettent d’abriter de 30 000 à plus de 16 millions d’insectes, ce qui en fait le plus grand nid de fourmis non souterrain du monde, toutes espèces confondues.