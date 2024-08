Comment les loups ont-ils évolué pour devenir des chiens ?

Les analyses de génomes mitochondriaux, qui utilisent une technique très sensible pour examiner un type spécifique d'ADN présent dans les fossiles anciens, ont ouvert la voie vers de nouvelles informations pour les chercheurs qui essaient de situer l'apparition du chien moderne. Comme les chiens et les loups partagent 99.9 % de leur ADN, les chercheurs peuvent analyser leurs variations génétiques. Cependant, les analyses ADN ne sont pas toujours claires, il est donc difficile de tirer des conclusions définitives. Il est également compliqué d'utiliser des traits observables, tels que la taille du corps, la longueur et la couleur des poils, la forme de la tête et des pattes, entre autres, au sein des individus d'une espèce, caractéristiques que l'on appelle phénotypes, pour comparer les chiens d'aujourd'hui à leurs ancêtres, une sous-espèce encore inconnue du loup gris.

Bien que les fossiles indiquent que la domestication des chiens a eu lieu il y a environ 14 000 ans, les recherches basées sur l'ADN situent souvent la séparation entre les loups et les chiens bien plus tôt. L'étude ADN 2022, qui a analysé soixante-douze génomes de loups anciens couvrant une période de 100 000 ans, a conclu que les chiens sont probablement apparus il y a 40 000 ans, ce qui correspond à peu près aux périodes indiquées par certaines études antérieures. En 2017, par exemple, des chercheurs ont analysé les génomes de trois anciens fossiles de chiens provenant d'Allemagne et d'Irlande. Après avoir comparé ces anciens génomes avec les données génétiques de plus de 5 000 chiens et loups modernes, l'équipe a estimé que les chiens et les loups s'étaient séparés il y a entre 37 000 et 41 000 ans. Cette étude a également établi que les chiens se sont divisés en deux populations, il y a entre 17 000 et 24 000 ans : la population orientale, à l'origine des races d'Asie de l'Est, et la population occidentale, à l'origine des races modernes d'Europe, d'Asie du Sud, d'Asie centrale et d'Afrique. Sur la base de ces dates, ils estiment que la domestication des chiens aurait eu lieu il y a 20 000 à 40 000 ans.