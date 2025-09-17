Comment vont les Français ? Une grande enquête nationale est lancée

Clémence Fillol ajoute que ce rythme « permettra également d'avoir un suivi plus rapproché dans le temps des données obtenues », afin de mieux décrire la fréquence de maladies chroniques (diabète, maladies respiratoires, allergies, hypertension artérielle), d’évaluer les risques nutritionnels, chimiques ou microbiologiques liés à l’alimentation et de mesurer l’exposition à diverses substances toxiques comme les métaux lourds, les pesticides, les bisphénols, les phtalates ou encore les composés perfluorés (PFAS).

Les résultats de dernier volet sont particulièrement attendus. En effet, Albane figure parmi les actions phares de la Stratégie nationale de biosurveillance lancée début 2024. Cette stratégie vise à mesurer l’exposition des Français aux substances chimiques et à identifier les pathologies qui y sont liées.

« Un grand nombre de substances ont été priorisées à l'aide d'un groupe d'experts, selon plusieurs critères : leur toxicité, leur perception sociale, la faisabilité [de leur mesure], l’état des connaissances, et [la possibilité de] mise en œuvre de mesures de gestion », détaille Clémence Fillol. Selon elle, l’objectif principal de la biosurveillance menée dans le cadre d’Albane est avant tout « d’apporter des éléments concrets permettant à la population française de limiter ses expositions environnementales ».

À l’heure actuelle, pour de nombreuses substances, aucun seuil n’a encore été défini permettant d’anticiper un problème de santé futur pour la population française. « Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'enquête d'Albane, on se place vraiment en amont de tout ce qui est risque sanitaire », insiste la spécialiste.

De son côté, « l’Anses utilisera les données [issues d’Albane] pour réaliser de nombreuses évaluations de risque sanitaire en lien avec les aliments et l’eau de boisson », souligne le directeur général, « en mesurant le niveau d’exposition de la population française à différents contaminants, tels que les résidus de pesticides, les toxines naturelles ou encore les éléments traces comme le mercure ».

ÉCLAIRER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Clémence Fillol rappelle que « l’enquête Albane est gérée au niveau interministériel », ce qui implique la participation de l’ensemble des ministères en charge de l’écologie, de la santé, du travail et de l’agriculture aux décisions stratégiques et à la restitution des résultats. Elle précise qu’il s’agit d’un outil essentiel pour orienter et éclairer les politiques de santé publique. Sa régularité permet notamment d’assurer un suivi continu et de mesurer concrètement l’efficacité des mesures mises en place.

« Avec Albane, nous devrions donc gagner en réactivité et efficacité dans le pilotage des politiques de santé publique en France », assure Benoît Vallet. Le dispositif offrira également la possibilité de réaliser des comparaisons à l’échelle internationale. Comme le souligne Clémence Fillol, « l’enquête Albane s’inscrit à la fois dans les plans nationaux français et dans le paysage international ». D'un côté, elle fournira « les données françaises d’exposition aux substances chimiques dans le cadre du projet européen PARC, qui réunit une vingtaine de pays » et permettra de situer la France par rapport aux autres États européens. « Pour ce qui concerne l’alimentation et la nutrition, dont est plutôt en charge l'Anses, les données seront également partagées avec l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) », précise la responsable.