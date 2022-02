COVID-19 et grossesse : ce qu'il faut savoir

LES RISQUES POUR LA GROSSESSE

Dès l’été et l’automne 2020, les obstétriciens ont observé un pic de naissances prématurées. « Et puis on a commencé à voir des morts maternelles », se souvient-il.

Ce n’était pas complètement inattendu ; la grippe, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), et d’autres infections virales ont eu des conséquences terribles pour certaines mères et leur bébé (fausse couche, retard de croissance intra-utérin, mortinaissance…)

Il aura fallu attendre pour que les médecins aient enfin un aperçu plus complet de l’impact qu’a une infection au Covid-19 sur la mère et l’enfant lors d’une grossesse.

Une étude rétrospective inédite de Torri D. Metz, périnatalogiste de l’Université d’Utah, a quantifié le bien-être des femmes enceintes entre mars et décembre 2020 (avant qu’un vaccin ne soit disponible). Torri a fait appel à des collègues de 16 hôpitaux différents pour passer en revue le dossier médical de 14 000 femmes ayant accouché au cours de cette période. Sur ce groupe, 2 352 ont été testées positives au Covid-19 ; les autres n’étaient pas infectées.

Leurs conclusions font froid dans le dos. En tout, les porteuses du virus avaient 40 % de chances en plus d’avoir des complications et plus de chances encore de terminer en soins intensifs, sous respirateur artificiel ou de mourir par rapport aux femmes enceintes non infectées. La majorité de celles ayant connu des problèmes graves avaient été durement touchées par le virus. « Pour celles ayant attrapé une forme de la maladie dont la virulence était modérée ou supérieure, le risque était multiplié par deux, soit une augmentation de 100 % », commente Torri D. Metz. Le groupe en question a également subi davantage de césariennes.

Certaines complications de grossesse comme une tension artérielle élevée, la toxémie gravidique (une maladie provoquant hypertension et problèmes de reins ou de foie) ou une hémorragie du post-partum engageant le pronostic vital évoluaient en formes bien plus graves pour les femmes positives au Covid-19. Ces grossesses donnaient également davantage de bébés prématurés ou ayant besoin de soins intensifs néonataux. Selon certains médecins, cela pourrait laisser des séquelles à vie ; les bébés prématurés encourent un risque important de souffrir d’un déficit de QI ainsi que d’un trouble du déficit de l’attention, leurs interactions sociales et la maîtrise de leurs émotions pourront également s’en trouver affectées.

« Le Covid est bien plus dangereux chez une femme enceinte car le système immunitaire est inhibé et la capacité pulmonaire est diminuée », affirme Paula Brady, endocrinologue spécialiste de la reproduction de l’Université Columbia. Cela explique au moins en partie pourquoi un nombre significatif de femmes enceintes sont hospitalisées après avoir attrapé le virus.

Selo Torri D. Metz, l’attaque virale sur le placenta explique aussi potentiellement certaines de ces complications. « On sait depuis un certain temps que la tension artérielle élevée et la toxémie gravidique lors de la grossesse sont étroitement liées à la fonction placentaire », indique-t-elle. Le Covid-19 peut faire baisser le flux sanguin dans certaines régions du placenta et la tension de la mère peut atteindre des niveaux dangereux et priver le fœtus de certains nutriments mais aussi d’oxygène.

La prochaine étape pour Torri D. Metz et son consortium va être de suivre ces patientes et leurs enfants ces quatre prochaines années et de récolter des données sur la persistance (ou non) de leurs problèmes de santé.