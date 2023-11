Des dizaines d'espèces bactériennes vivent dans votre nombril

Rob Dunn et son équipe d'écologistes ne sont pas des nombrilistes ordinaires. Leur étude, parue en 2012 dans la revue PLOS ONE, détaille le contenu microbien du nombril de soixante sujets volontaires.

Quel meilleur moyen d'intéresser le public à la science que de lui montrer les écosystèmes florissants de sa peau ? « Et les nombrils sont suffisamment ridicules pour plaire à presque tout le monde », sourit Rob Dunn.

De plus, le nombril étant l'un des recoins du corps les plus rarement nettoyés, il offrait aux chercheurs la possibilité d'étudier un paysage microbien aussi proche que possible de celui de l'Homme moderne.