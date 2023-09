Il y a 900 000 ans, l’humanité a frôlé l’extinction

Un groupe de chercheurs chinois et italiens, spécialisés en biostatistique et études génomiques, a publié un article fascinant et glaçant à la fois dans la revue scientifique Science en août 2023. Ils ont fait une découverte majeure sur les ancêtres de l’Homme : il y a 900 000 ans, nous serions passés très près de l’extinction.

Difficile d’imaginer, alors que nous sommes plus de 8 milliards à évoluer sur Terre depuis l'an dernier, qu’il fut un temps où nous étions une espèce menacée. Pris dans la spirale frénétique de notre croissance démographique et de notre consommation toujours plus exponentielle des ressources terrestres, nous sommes aujourd’hui à un point où le monde vierge de nos activités a presque totalement disparu.

Mais, en remontant le fil de l’évolution, par une étude du génome de 3154 individus modernes, les chercheurs ont mis en lumière une époque où les ancêtres des différentes branches de l’évolution humaine ont vu près de 98,7 % de leur population disparaître. La raison principale de cette extinction de masse pourrait bien se trouver dans un changement climatique violent qui a conduit à une ère glacière.

DES RÉPONSES DANS LE GÉNOME DE L’HOMME MODERNE

Afin de fouiller dans le passé lointain de nos ancêtres, les scientifiques ont dû innover. « En regardant l’ADN des humains modernes », explique Yi-Hsuan Pan, spécialiste en biologie moléculaire de l’évolution à l’Université Normale de la Chine de l’Est, et co-autrice de l’étude « nous pouvons reconstituer l’histoire de notre passé en utilisant diverses astuces mathématiques ». Les scientifiques ont alors développé un processus de coalescence rapide en temps infinitésimal (FitCoal) qui permet de contourner la difficulté d’un manque d’archives fossiles en Afrique et Eurasie sur la période préhistorique de 950 000 à 650 000 avant nos jours, et de « retracer les historiques de populations ».

Yi-Hsuan Pan explique que les équipes sont parvenues à identifier ce qu’elle qualifie d’ancien « goulot d’étranglement » à partir de l’étude génomique de cinquante-deux populations humaines modernes. « Nous avons établi plusieurs modèles pour valider l’existence de ce goulot d’étranglement et déterminer que la dispersion depuis l'Afrique pouvait influencer son identification ». Haipeng Li, généticien des populations à l’Université de l’Académie chinoise des sciences de Pékin et co-auteur de l'étude, explique dans un article de Nature que « la découverte de ce goulot d’étranglement peut expliquer l’écart chronologique » de 950 000 à 650 000 avant nos jours, en raison d’une quasi extinction de ces espèces.