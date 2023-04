Nous sommes 8 milliards sur Terre... et maintenant ?

Un continent plus loin, en Afrique, la situation s’avère bien différente. Au Nigeria, l’âge médian est de 17 ans, moins de la moitié de l’âge médian en Chine. Ici aussi, le taux de fécondité diminue, mais reste à peu près cinq fois supérieur à celui des Chinoises. La population nigériane, d’environ 224 millions d’habitants, pourrait plus que tripler avant la fin du siècle. Près d’un tiers des Nigérians vivent dans l’extrême pauvreté – ce qui représente à peu près la moitié du nombre de personnes vivant dans le même dénuement en Inde, un pays qui compte plus de six fois plus d’habitants. La faim constitue d’ores et déjà un problème : au Nigeria, la famine menace des millions de personnes.

Comment allons-nous négocier ces hauts et ces bas simultanés ? Aucune projection ne tient assez compte de la pression potentielle sur les ressources limitées de la Terre. Les poissons et la faune sauvage disparaissent déjà rapidement, et le changement climatique devient la plus grande menace de l’histoire sur la biodiversité, la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau. La chaleur extrême, l’élévation du niveau des mers et les phénomènes météorologiques violents promettent déjà d’accentuer les migrations. Mais nos tendances démographiques risquent aussi d’alimenter les déplacements entre nations, car celles avec de la main-d’œuvre en baisse chercheront des travailleurs hors de leurs frontières. Dans les pays à revenu élevé, l’immigration sera le moteur de la croissance démographique.