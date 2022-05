Découverte des plus grandes œuvres d’art rupestre d'Amérique du Nord

« J’essayais de montrer à Jan une nouvelle silhouette de serpent que j’avais découverte quand il m’a dit : "Et le gros type énorme là ?" », se remémore Stephen Álvarez.

« Gros » était un euphémisme : les silhouettes qui ont commencé à émerger des photographies, dont certaines étaient gravées si subtilement qu’elles étaient invisibles à l’œil nu, étaient en fait grandeur nature. La plus grande, une forme aux airs de serpent portant le signe caractéristique des crotales diamantins de l’est (puissant symbole dans les traditions autochtones du sud-est), mesurait plus de trois mètres de long. Selon l’équipe, il s’agit de la plus grande œuvre d’art rupestre répertoriée à ce jour en Amérique du Nord. Elle est comparable en taille à des œuvres rupestres qu’on n’aurait jamais pensé découvrir en dehors du sud-ouest de l’Amérique.

DES « CRÉATURES SPIRITUELLES AUX TRAITS HUMAINS »

D’autres glyphes (l’article ne décrit que les cinq plus grands) sont plus petits, quoique pas moins impressionnants, et représentent des silhouettes humaines qui semblent vêtues de tenues religieuses.

Les glyphes diffèrent tellement d’autres formes plus familières que Jan Simek a observées dans des grottes voisines qu’il se garde bien de leur attribuer une signification ou une intention particulière. Mais selon l’archéologue, on peut établir un parallèle entre ces « créatures spirituelles aux traits humains » et d’autres œuvres rupestres du sud-est et de l’Amérique en général.

« Les gens "cartographiaient" leur univers conceptuel à même le monde naturel où ils vivaient », écrit Jan Simek, transformant ainsi des grottes réelles en une représentation des enfers de leur système de croyances.

À l’aide de torches et d’outils, les artistes semblent avoir délibérément dessiné (et exécuté avec adresse) ces formes. À l’inverse d’autres œuvres rupestres comme celles de la grotte Chauvet, en Ardèche, les artistes ne se sont pas servis de pigments minéraux. Celles-ci ont été imprimées sur le plafond en boue soit à l’aide d’outils, soit avec les doigts par des artistes accroupis ou allongés dans la cavité basse de plafond.

« Imaginez faire cela à la torche, songe Stephen Álvarez. Vous n’auriez droit qu’à une seule chance. Peut-être que la réalisation de l’œuvre est aussi importante que l’œuvre elle-même. »

Bien que les chercheurs ne puissent que spéculer quant aux spécificités des techniques et des croyances des artistes, ils en savent beaucoup sur la vie dans l’Alabama à la période sylvicole (entre 1000 av. J.-C. et 1000 ap. J.-C.) L’analyse de tessons de poteries et la datation au carbone 14 d’une torche et de charbon de bois retrouvés dans la grotte (financée par la National Geographic Society) placent la date de création de ces œuvres quelque part entre le 2e et le 10e siècles de notre ère.